АО «РЭС» наращивает инвестиции в развитие электросетей Новосибирской области

При этом в период 2019-2023 гг. энергетики уже инвестировали 13 млрд рублей, 4 из которых вложены только за прошлый год.

Такие рекордные показатели были представлены в рамках подведения итогов деятельности крупнейшей сетевой организации региона. В 2023 году предприятие ввело в эксплуатацию 390 МВА трансформаторной мощности на подстанциях различного класса напряжения и 490 км линий электропередачи. Это позволило повысить надежность электроснабжения 11 районов области и более 40 улиц в Новосибирске, а также обеспечить мощностью крупное предприятие в Искитиме и ряд социально значимых объектов – новосибирских поликлиник и школ.

На 2024 год в АО «РЭС» намечена не менее масштабная реализация инвестиционной программы. Энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 300 км ЛЭМ и почти 290 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, составляет 3,2 млрд рублей. Большая часть средств из годового объема инвестиций будет направлена на два основных направления – повышение надежности электроснабжения за счет модернизации и строительства энергообъектов (1,4 млрд руб. или 42%) и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей (1,5 млрд руб. или 47%).

Один из самых приоритетных проектов на ближайшие месяцы – завершение строительства питающих линий и ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Залив» – пожалуй, самого ожидаемого центра питания в регионе. Он позволит решить вопрос дефицита мощности и обеспечить бесперебойное электроснабжение стремительно развивающейся Новосибирской агломерации (район с. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т.д.).

Кроме того, специалисты компании уделят пристальное внимание строительству высоковольтных линий 110 кВ для подключения тяговых подстанций в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ). И, конечно, в городах и районах области продолжится плановая реконструкция существующих электросетей и строительство новых для обеспечения электроснабжения жилых домов, промышленных и производственных площадок, а также объектов здравоохранения и образовательных учреждений.

Все инвестиционные проекты, реализуемые АО «РЭС», позволят не только повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса Новосибирской области, но и обеспечить высокое качество электроснабжения потребителей, а также создать возможность развития территорий региона.