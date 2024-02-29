Владимир Путин: Для бизнеса проработать амнистию по дроблению и налоговой оптимизации

В своем ежегодном послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обозначил ключевые направления работы с бизнесом:
- За 6 лет дополнительно направить 120 млрд рублей на субсидии компаниям для проведения НИОКР и расширения промышленной ипотеки. За счет этой программы планируется построить и модернизировать более 10 млн квадратных метров производственных площадей.
- Выделить не менее 200 млрд рублей в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции.
- Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности, предлагается увеличить базу для расчета амортизации. Она составит 200% затрат на российское оборудование и НИОКР. Если компания приобретает отечественные станки на 10 млн рублей, то она сможет уменьшить налоговую базу на 20 млн рублей.
- До 2030 года планируется создать не менее 100 индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам.
- В ближайшие 2 года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 млрд рублей.
- Кабмину поручено проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
— Эти компании должны отказаться от дробления бизнеса и перейти в белую зону. Никаких санкций, перерасчета налогов за предыдущий период не будет, — пояснил президент.
- Кабмину поручено с 2025 года предусмотреть механизмы плавного перехода с упрощенной системы налогообложения на общий порядок.
- С января 2025 года планируется отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход и за счет этого минимизировать количество проверок.
- Раз в 5 лет предоставлять некрупному бизнесу возможность оформлять кредитные каникулы на 6 месяцев без ухудшения кредитной истории.
- Смягчить налоговый режим для производственных компаний малого и среднего бизнеса.
— Нужно создать все условия для динамичного развития малых и средних компаний. Прошу предоставить конкретные предложения, — обратился Владимир Путин к кабмину.
- Кабмину поручено подготовить меры поддержки IT-компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также ПО. К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна увеличиться не менее чем в 10 раз. Для этого нужно развивать всю инфраструктуру экономики данных.
- Правительству совместно с Госдумой поручено продумать подходы к модернизации налоговой системы.
— Фискальная нагрузка будет распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, а налоговая нагрузка на семьи снизится, в том числе за счет получения ряда вычетов, — пояснил Владимир Путин. — При этом будут разработаны стимулирующие меры для бизнеса, вкладывающего средства в развитие инфраструктуры.
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