Владимир Путин: Для бизнеса проработать амнистию по дроблению и налоговой оптимизации

В своем ежегодном послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обозначил ключевые направления работы с бизнесом:

За 6 лет дополнительно направить 120 млрд рублей на субсидии компаниям для проведения НИОКР и расширения промышленной ипотеки. За счет этой программы планируется построить и модернизировать более 10 млн квадратных метров производственных площадей.

Выделить не менее 200 млрд рублей в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции.

Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности, предлагается увеличить базу для расчета амортизации. Она составит 200% затрат на российское оборудование и НИОКР. Если компания приобретает отечественные станки на 10 млн рублей, то она сможет уменьшить налоговую базу на 20 млн рублей.

До 2030 года планируется создать не менее 100 индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам.

В ближайшие 2 года с использованием фондов акционерного капитала будут поддержаны индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 млрд рублей.

Кабмину поручено проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

— Эти компании должны отказаться от дробления бизнеса и перейти в белую зону. Никаких санкций, перерасчета налогов за предыдущий период не будет, — пояснил президент.

Кабмину поручено с 2025 года предусмотреть механизмы плавного перехода с упрощенной системы налогообложения на общий порядок.

С января 2025 года планируется отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход и за счет этого минимизировать количество проверок.

Раз в 5 лет предоставлять некрупному бизнесу возможность оформлять кредитные каникулы на 6 месяцев без ухудшения кредитной истории.

Смягчить налоговый режим для производственных компаний малого и среднего бизнеса.

— Нужно создать все условия для динамичного развития малых и средних компаний. Прошу предоставить конкретные предложения, — обратился Владимир Путин к кабмину.

Кабмину поручено подготовить меры поддержки IT-компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также ПО. К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна увеличиться не менее чем в 10 раз. Для этого нужно развивать всю инфраструктуру экономики данных.

Правительству совместно с Госдумой поручено продумать подходы к модернизации налоговой системы.

— Фискальная нагрузка будет распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, а налоговая нагрузка на семьи снизится, в том числе за счет получения ряда вычетов, — пояснил Владимир Путин. — При этом будут разработаны стимулирующие меры для бизнеса, вкладывающего средства в развитие инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала о том, что регионам спишут 2/3 бюджетных кредитов.