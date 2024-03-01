Более 220 млн рублей штрафов ГИБДД взыскали судебные приставы в Новосибирской области

Приставы Новосибирской области в 2023 году взыскали штрафов ГИБДД на сумму 221,115 млн рублей, в ответ на запрос изданию Infopro54 сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (ГУ ФССП по НСО).

В ведомстве уточнили, что в 2023 году в подразделениях ГУ ФССП по НСО на исполнении находилось 479 265 исполнительных производств о взыскании административных штрафов в области дорожного движения.

— Это составляет 20,4% от общего количества исполнительных производств, находившихся на исполнении в прошлом году, — говорится в ответе.

В ФССП добавили, что за указанный период возбуждено 330 639 исполнительных производств, окончено 320 045 исполнительных производств.

С 2024 года в России начала действовать новая система взыскания штрафов ГИБДД через ФССП. Если раньше штрафы рассылались по региональным подразделениям службы и уже оттуда шли на взыскание, то теперь всем этим будет заниматься один отдел в центральном аппарате. Уже налажено электронное взаимодействие с более чем 300 кредитными организациями.

В тестовом режиме проект запустили еще в 2023 году. В ведомстве отмечали, что эффективность взыскания штрафов составила примерно 84%.

Напомним, на оплату штрафа за правонарушение в области дорожного движения водителю дается 60 дней с момента вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа. Первые 20 дней действует «льготный» период. Если в это время оплатить штраф, то его размер уменьшается вдвое (за исключением штрафа за совершение отдельных правонарушений).

Возбуждение дела о принудительном взыскании начинается через 70 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа (10 дней на вступление постановления в силу и 60 дней на уплату штрафа в добровольном порядке).

Пристав дает должнику 5 дней на добровольную оплату. Если виновное лицо не выполнит требование пристава, то к каждому штрафу добавится исполнительский сбор.

Кроме того, злостным неплательщикам с долгом более 30 тысяч рублей может быть закрыт выезд за границу.

Ранее редакция сообщала, что от продажи арестованного имущества на торгах приставы выручили 485 млн рублей в Новосибирске.