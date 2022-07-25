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АО «РЭС» наращивает темпы консолидации электросетей в Новосибирской области

  • 25/07/2022, 11:05
В Новосибирской области продолжается системная работа по консолидации объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ), выполняемая АО «РЭС» в рамках реализации стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, которой предусмотрено сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями.

новости бизнесаЗа первое полугодие 2022 года в сетевую организацию поступило 76 заявок о передаче энергообъектов, по результатам рассмотрения которых АО «РЭС» приобретено в собственность 80 км линий электропередачи и 20 трансформаторных подстанций, в аренду взято еще 54 объекта электросетевого хозяйства. Эти показатели существенно превосходят уровень аналогичного периода прошлого года, что говорит об активной позиции новосибирских энергетиков.

Отдельно стоит отметить, что объем вложений АО «РЭС» в консолидацию электросетевой инфраструктуры за первое полугодие 2022 года превысил 26 млн рублей.

Развитая инфраструктура, оснащенность разнообразной современной техникой и оборудованием, высокий профессионализм и многолетний опыт сотрудников крупнейшей электросетевой компании региона является гарантией высокого уровня эксплуатации электрических сетей на территории региона. Именно поэтому ответственные хозяйствующие субъекты вне зависимости от формы собственности и вида основной деятельности предпочитают рассматривать именно АО «РЭС» в качестве нового владельца их электрических сетей, не гонясь за сиюминутной выгодой в текущем периоде. Они понимают, что ненадлежащая эксплуатация электрических сетей компаниями, называющими себя электросетевыми, но не обладающими ни техникой, ни соответствующим персоналом, может дорого им обойтись. Ведь на собственников объектов электросетевого хозяйства помимо расходов на эксплуатацию полностью ложится ответственность как за содержание электросетей, так и за надежность и качество электроснабжения объектов, подключенных к ним.

Со своей стороны, АО «РЭС» значительно оптимизировало процесс передачи объектов — сделать это стало быстрее и проще. Благодаря выделению специального подразделения по консолидации электросетевых активов, компании удалось сократить сроки рассмотрения заявок и согласования договоров.

Вся необходимая информация для владельцев электросетей, желающих передать энергообъекты, представлена на официальном сайте компании в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС», где доступны для скачивания типовые формы документов.

А подать заявку на передачу объектов электросетевого хозяйства можно любым удобным способом:

  • заполнить простую форму-анкету на официальном сайте компании;
  • направить заполненные типовые бланки в электронном виде по адресу info@eseti.ru;
  • отправить заявки в простой письменной форме с приложением копий необходимых документов по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электросети АО «РЭС»


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