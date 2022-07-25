Власти отчитались о ликвидации очередного горения на пригородной свалке

— Что касается свалки в Новосибирском районе, то с привлечением сил МУП «Спецавтохозяйство» очаги были ликвидированы к четвергу (минувшей недели). По Коченевскому полигону работы проводятся силами компании «Водолей», которая обслуживает полигон. Осталось ликвидировать порядка 30%. Мешают осадки, — сообщил на оперативном совещании министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, потребуется еще несколько дней для полного решения проблемы, но выход дыма уже значительно сократился. По ордынскому направлению работы продолжаются. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также отметил, что с ситуацией (Задымлением от свалки. — Ред.) с помощью МУП САХ удалось справиться.