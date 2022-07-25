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Власти отчитались о ликвидации очередного горения на пригородной свалке

  • 25/07/2022, 11:05
Автор:
новости Новосибирска
Дымом от тлевших отходов накрывало Новосибирск.

— Что касается свалки в Новосибирском районе, то с привлечением сил МУП «Спецавтохозяйство» очаги были ликвидированы к четвергу (минувшей недели). По Коченевскому полигону работы проводятся силами компании «Водолей», которая обслуживает полигон. Осталось ликвидировать порядка 30%. Мешают осадки, — сообщил на оперативном совещании министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, потребуется еще несколько дней для полного решения проблемы, но выход дыма уже значительно сократился. По ордынскому направлению работы продолжаются.  Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также отметил, что с ситуацией (Задымлением от свалки. — Ред.) с помощью МУП САХ удалось справиться.

новости Новосибирска

Главе Следственного комитета РФ пожаловались на левобережную свалку

Напомним, в середине июля новосибирцы, жители улиц Малыгина и Хилокской пожаловались главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на ситуацию вокруг мусорного полигона Левобережный и Клещихинского кладбища.  На минувшей неделе тему очередного задымления обсуждали на оперативном совещании в мэрии Новосибирска. Речь шла о полигоне, расположенном на территории села Прокудское Коченёвского района и законсервированного полигона на ул. Малыгина в Новосибирском районе. По требованию губернатора к решению проблемы подключилось и Министерство ЖКХ.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология город власть


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