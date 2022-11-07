АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение в течение праздничных дней

Накануне праздника оперативный персонал АО «РЭС» был переведен на усиленное круглосуточное дежурство. В режиме повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства находились более 100 человек, порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность спецтехники, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Под особым контролем находились учреждения здравоохранения, социально значимые, инфраструктурные и культурные объекты.

В выходные дни, последовавшие за государственным праздником, осложнилась оперативная обстановка. В ночь на 7 ноября ухудшились погодные условия, в отдельных районах области наблюдались осадки преимущественно в виде мокрого снега с усилением ветра порывами до 22 м/с. Но новосибирские энергетики были готовы, ведь они заблаговременно провели комплексные проверки электросетей, техники и резервных источников питания для реагирования на нештатные ситуации в ходе осенне-зимнего периода.

Благодаря слаженной работе и ответственному подходу оперативного персонала АО «РЭС» в течение праздничных дней удалось избежать серьезных технологических нарушений в электросетевом комплексе компании. А по всем локальным отключениям оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

В итоге, персонал АО «РЭС» в очередной раз подтвердил готовность к любым нештатным ситуациям и в будни, и в праздничные дни. И пока жители Новосибирска и области активно проводили праздничные дни, участвуя в массовых мероприятиях, смотря концертные программы или просто встречаясь с близкими, энергетики приложили все усилия, чтобы праздник не омрачался длительными перерывами в электроснабжении.