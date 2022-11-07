Рекламодателям

АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение в течение праздничных дней

  • 07/11/2022, 14:50
Акционерное общество «Региональные электрические сети» обеспечило надежную работу электросетевого комплекса на территории мегаполиса и всей Новосибирской области в День народного единства и последующие выходные дни.

энергетикаНакануне праздника оперативный персонал АО «РЭС» был переведен на усиленное круглосуточное дежурство. В режиме повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства находились более 100 человек, порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность спецтехники, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Под особым контролем находились учреждения здравоохранения, социально значимые, инфраструктурные и культурные объекты.

В выходные дни, последовавшие за государственным праздником, осложнилась оперативная обстановка. В ночь на 7 ноября ухудшились погодные условия, в отдельных районах области наблюдались осадки преимущественно в виде мокрого снега с усилением ветра порывами до 22 м/с. Но новосибирские энергетики были готовы, ведь они заблаговременно провели комплексные проверки электросетей, техники и резервных источников питания для реагирования на нештатные ситуации в ходе осенне-зимнего периода.

Благодаря слаженной работе и ответственному подходу оперативного персонала АО «РЭС» в течение праздничных дней удалось избежать серьезных технологических нарушений в электросетевом комплексе компании. А по всем локальным отключениям оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

В итоге, персонал АО «РЭС» в очередной раз подтвердил готовность к любым нештатным ситуациям и в будни, и в праздничные дни. И пока жители Новосибирска и области активно проводили праздничные дни, участвуя в массовых мероприятиях, смотря концертные программы или просто встречаясь с близкими, энергетики приложили все усилия, чтобы праздник не омрачался длительными перерывами в электроснабжении.

Фото предоставлено пресс-службой компании

216

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


Спецоперация на Украине

Американский ретейлер одежды Gap закрывает магазины в России
2/11/22 11:45
Новосибирская область вложила в восстановление объектов Беловодского района 800 млн рублей
1/11/22 14:40
Пять лет тюрьмы для уклонистов от мобилизации
1/11/22 14:09

Актуальный разговор

бизнес

Экстренная медицинская помощь: для тех, кто не хочет ждать

В Новосибирске открылся круглосуточный госпиталь сети «Клиника Эксперт».
Все материалы
Лента новостей

«Новый год к нам мчится»: поезд Деда Мороза впервые остановится в Новосибирске

07/11/2022, 14:40

Татарского депутата-единоросса исключили из партии

07/11/2022, 13:56

Режим закрытого неба в центральной части и на юге России продлили до 15 ноября

07/11/2022, 13:51

У мэра Новосибирска новый первый заместитель

07/11/2022, 13:24
Популярное

Лунный календарь комнатных растений на каждый день в ноябре 2022 года

03/11/2022, 12:10

Водителей ждут новые штрафы

02/11/2022, 15:33

В Госдуме предложили отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения им

01/11/2022, 18:17

Новости компаний

ВТБ развивает сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов

07/11/2022, 10:46

ВТБ: доля вторичного жилья в продажах ипотеки достигла 70%

03/11/2022, 16:33

Опрос ВТБ: зарплатные клиенты стали чаще пользоваться картами, чем снимать наличные

03/11/2022, 15:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска