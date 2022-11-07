В Иркутской области назначен новый глава МВД

Новым главой ГУ МВД Иркутской области стал генерал-майор Дмитрий Ильичев, который ранее работал в той же должности, но в Хабаравском крае. Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Иркутской области Геннадий Корниенко пошёл на повышение в другом регионе — возглавил ГУ МВД России по Кемеровской области. Отметим, предыдущий начальник регионального Главка МВД Андрей Калищук ушел в отставку в июле текущего года.

Дмитрий Ильичев родился 17 августа 1971 года в селе Шелаболиха, Павловского района, Алтайского края. С октября 1989 года по апрель 1992 года проходил службу в ВМФ во Владивостоке Приморского края. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. В 1998 году с отличием окончил Барнаульский юридический институт МВД России. После окончания института Ильичев поступил на службу в уголовный розыск. Затем Ильичев прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного районного ОВД Барнаула до начальника отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска Алтайского МВД. Также он занимал пост начальника отдела внутренних дел по Центральному району Барнаула. С мая 2018 года Дмитрий Ильичев вступил в должность главы ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что Андрей Калищук решил покинуть пост по собственному желанию, а Владимир Путин удовлетворил прошение об отставке. Генерал-лейтенант Калищук руководил МВД Иркутской области почти 10 лет — с августа 2012 года.