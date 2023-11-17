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АО «РЭС» подключит к электросетям новую инфекционную больницу в поселке Садовый

  • 17/11/2023, 15:14

В ноябре планируется завершить технологическое присоединение к электросетям АО «РЭС» одного из крупнейших инвестиционных проектов Новосибирской области и важного социального объекта региона – новой инфекционной больницы в п. Садовый.

АО «РЭС» подключит к электросетям новую инфекционную больницу в поселке СадовыйНовая больница рассчитана на 504 койко-места. Комплекс состоит из 21 здания, 10 инженерных сооружений, территория, на которой он разместится составит 24 га. В состав комплекса входит 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением.

Для полноценного функционирования этого масштабного объекта здравоохранения требуется мощность порядка 4 мегаватт. Новосибирские энергетики проработали схему электроснабжения, которая позволит не допустить перебоев и обезопасит медучреждение от непредвиденного отключения электроэнергии.

Больница будет подключена к двум подстанциям 110 кВ «Солнечная» и «Мочище».  Для этого были предусмотрены следующие мероприятия:

  • монтаж ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Солнечная»;
  • прокладка кабельных линий от распределительных устройств подстанций общей протяженностью 9400 м;
  • установка двух средств коммерческого учета электроэнергии на уровне напряжения 10 кВ.

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», запланированных на строительство и реконструкцию электросетей для обеспечения электроснабжения инфекционной больницы в п. Садовый, составляет несколько десятков миллионов рублей.

В настоящее время основной объем работ уже выполнен. Энергетикам осталось проложить 400 метров кабельной линии и подключить объект по разработанной схеме электроснабжения.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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