На четверть выросло количество проверок строящихся объектов в Новосибирске

В 2023 году в Новосибирской области на 20% выросло количество объектов (до 1084), которые мониторит региональная инспекция государственного строительного надзора. С начала года ведомство получило около 400 извещений на строительство от застройщиков (годом ранее около 300). Количество проверок выросло на 26%, при этом штрафные санкции, наложенные на застройщиков, остались на уровне прошлого года – 15,5 млн рублей (11 млн руб). 25% от проверяемых инспекцией объектов составляют жилые дома.

— В 2022 году при проверке строящихся объектов мы выявили 2681 нарушение, годом ранее — 1719. Застройщикам выдано более 400 предписаний, годом ранее — 296, —пояснил начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев.

Заместитель начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Олег Михальченко отметил, что наиболее часто встречаются нарушения, связанные с отступлением от проектной документации. Как правило, они решаются через прохождение экспертизы: часть изменений проходит, часть нет.

— Наиболее часто встречающееся нарушение — изменение проектной документации, которое касается конструктивных изменений. Штрафные санкции за это составляют от 100 тыс до 300 тыс рублей на юрлицо, — говорит Михальченко. — Строительство без разрешения у нас встречается крайне редко, так как штраф за это составляет от 500 тыс до 1 млн рублей.

Алексей Нечунаев также отметил, что в инспекцию поступает много обращений от граждан. Чаще всего по скрытым дефектам, выявленным в квартирах — новостройках.

Ранее редакция сообщала о нарушениях, выявленных при строительстве шести школ.