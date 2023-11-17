Дегустатор пенки требуется в новую кофейню Новосибирска

Вакансия «дегустатора молочной пенки» в кофейни открылась на одном из сайтов объявлений.

Дегустацией молочной пенки нужно будет заниматься 2 раза в день. Кроме этого, необходимо изучать ее структуру и равномерность в стаканчике кофе. Также на плечи дегустатора ляжет общение с гостями и помощь в выборе напитков.

– В дальнейшем возможен карьерный рост до — старшего дегустатора, – говорится в сообщении.

В кофейне также нужно поддерживать порядок и чистоту.

Зарплату обещают от 25 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Будущего сотрудника обещают обучить всему вовремя стажировки.

Ранее редакция сообщала о том, что сомелье собачьего корма требуется в новосибирскую компанию.