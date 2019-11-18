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АО «РЭС» получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 гг.

  • 18/11/2019, 13:30
Индекс готовности АО «РЭС» составил 1.
15 ноября 2019 года Минэнерго России утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019 – 2020 годов, которая проводилась в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

Индекс готовности АО «РЭС» составил 1, что подтверждает полную готовность электросетевого комплекса предприятия к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2019-2020 годов.

Стоит отметить, что получению высокой оценки уровня готовности Общества способствовала значительная положительная динамика основных показателей надежности –  средней продолжительности (SAIDI) и средней частоты (SAIFI) прекращения передачи электрической энергии на точку поставки.
Компании удалось не только существенно улучшить свои показатели относительно прошлого года, но и превзойти общероссийский уровень. Так, по сравнению с результатами 2018 года средняя продолжительность отключений в сетях АО «РЭС» сократилась на 42%, а средняя частота – на 19%.
По данным Минэнерго России, презентованным в ходе Всероссийского совещания о ходе подготовки к ОЗП, показатели надежности электроснабжения потребителей в целом по Российской Федерации составили 0,99 (SAIDI) и 0,63 (SAIFI). Эти же показатели по Обществу находятся на уровне 0,91 (SAIDI) и 0,48 (SAIFI), т.е. прекращение передачи электроэнергии в сетях АО «РЭС» устраняются на 8% быстрее и происходят на 24% реже, чем в целом по стране.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах Общества для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности АО «РЭС». С опережением плана реализованы целевые ремонтные программы, выполнены ключевые проекты в рамках инвестиционной программы, сформирован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обучение персонала, приведена в готовность спецтехника. В преддверии ОЗП оперативный персонал предприятия был привлечен на командно-штабные учения и общесетевую противоаварийную тренировку, а руководство приняло участие в цикле совещаний по вопросам готовности.
Получение Паспорта готовности – это итог большой и слаженной работы сотрудников АО «РЭС» по подготовке электросетевого хозяйства во всех районах Новосибирской области к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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