АО «РЭС» получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 гг.

По данным Минэнерго России , презентованным в ходе Всероссийского совещания о ходе подготовки к ОЗП , показатели надежности электроснабжения потребителей в целом по Российской Федерации составили 0,99 (SAIDI) и 0,63 (SAIFI). Эти же показатели по Обществу находятся на уровне 0,91 (SAIDI) и 0,48 (SAIFI), т.е. прекращение передачи электроэнергии в сетях АО «РЭС» устраняются на 8% быстрее и происходят на 24% реже, чем в целом по стране.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах Общества для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности АО «РЭС». С опережением плана реализованы целевые ремонтные программы, выполнены ключевые проекты в рамках инвестиционной программы, сформирован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обучение персонала, приведена в готовность спецтехника. В преддверии ОЗП оперативный персонал предприятия был привлечен на командно-штабные учения и общесетевую противоаварийную тренировку, а руководство приняло участие в цикле совещаний по вопросам готовности.

Получение Паспорта готовности – это итог большой и слаженной работы сотрудников АО «РЭС» по подготовке электросетевого хозяйства во всех районах Новосибирской области к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

Фото предоставлено пресс-службой компании