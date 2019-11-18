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В 2020 году из Новосибирска планируется открыть 15 новых межрегиональных маршрутов

Планируется, что после завершения реконструкции аэропорта, Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом России, где есть аэропорт.
  • 18/11/2019, 13:20
В 2020 году из Новосибирска планируется открыть 15 новых межрегиональных маршрутов

Список участников масштабного проекта по развитию инфраструктуры новосибирского аэроузла расширяется, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе напомнили, что проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачёво» планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа к проведению в Новосибирске Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году. Строительство будет идти за счет средств акционеров (до 2025 года – порядка 19,7 млрд рублей). К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до десяти миллионов человек в год.

Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м. Высота нового терминала аэропорта «Толмачёво» — более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры — ассоциироваться с фотонными двигателями будущего.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что помимо проекта строительства нового терминального комплекса реализуется масштабный проект реконструкции комплекса второй взлетно-посадочной полосы. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность второй ВПП практически в десять раз. В ближайшее время должны стартовать и работы по реконструкции и восстановлению технических параметров первой ВПП. Соответствующие договоренности уже достигнуты с Министерством обороны РФ и Министерством транспорта РФ.

— На территории «Толмачёво» реализуется проект «Почты России» – строительство почтово-логистического центра общей площадью 50 тыс. квадратных метров, производительностью до 1 млн обрабатываемых отправлений в сутки. Комплекс будет введет в эксплуатацию весной 2020 года, — добавили в пресс-службе.

Кроме того, совместно с Росавтодором Новосибирская область планирует завершить работы по реконструкции участка трассы Р-254 «Иртыш» на подходах к ПЛП и аэропорту «Толмачёво», а вместе с ОАО «РЖД» регион начинает прорабатывать организацию пригородного железнодорожного сообщения с аэропортом, отметил Андрей Травников.

— Это огромный комплекс инфраструктурных проектов, но на совещании обсуждали не только их реализацию. В первую очередь, речь шла о том – что нужно сделать, чтобы авиасообщение стало более доступным для россиян, чтобы расширить сеть маршрутов за пределами московского авиаузла, — перечислил Андрей Травников.

Он отметил, что сегодня новосибирский аэропорт по трансферному пассажиропотоку занимает второе место в стране после московского авиаузла. «Толмачёво» демонстрирует хорошие темпы прироста по данному показателю. Так, по сравнению с 2017 годом, в прошлом году трансферный пассажиропоток вырос на 35 процентов. В следующем году, подчеркнул глава региона, планируется увеличить количество межрегиональных маршрутов из аэропорта «Толмачёво» на 15.

— Мы уже сформировали определённые планы на 2020 год с нашими коллегами, руководством регионов в разных частях страны, ожидаем, что в следующем году ещё 15 городов будут связаны прямым авиасообщением с Новосибирском. В целом, согласно амбициозным планам наших авиаторов, после завершения реализации большой комплексной программы реконструкции аэропорта, Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть аэропорт. Цель достойная того, чтобы объединить наши усилия, сконцентрировать ресурсы на ее достижении, — сказал глава региона.

Губернатор поручил первому заместителю председателя правительства региона Владимиру Знаткову и специалистам министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области актуализировать планы региона по развитию аэроузла, сформированные в 2018 году, с учетом включения в проект новых участников – Росавтодора и ОАО «РЖД» – и представить на утверждение уже новую, расширенную программу.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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