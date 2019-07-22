АО «РЭС» поздравляет Александра Логутенко с завоеванием 2 золотых медалей на этапах Кубка мира по фехтованию на колясках

Всего за медали соревнований съехались побороться спортсмены-колясочники из 34 стран мира. Российские фехтовальщики заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 3 золотые и 10 бронзовых медалей.

Александр Логутенко внес весомый вклад в копилку российской сборной, сумев завоевать 2 золотые медали в боях на рапирах и шпагах в категории С и стать лидером сборной на этапе Кубка мира. По словам спортсмена, ему удалось хорошо подготовиться на сборах, в том числе благодаря финансовой поддержке АО «РЭС».

Стоит отметить, что электросетевая компания уже не первый год выступает спонсором фехтовальщика-паралимпийца, который неизменно добивается высоких спортивных результатов.

Логутенко Александр Владимирович, инвалид 1-ой группы (колясочник), является членом команды Новосибирской области и национальной сборной России по паралимпийскому фехтованию, мастер спорта международного класса. Послужной список Александра богат самыми высокими достижениями, наиболее яркие из них: Чемпион Мира 2016, 2017 гг. среди рапиристов категории С; Чемпион Мира 2015 г. по фехтованию на колясках в личных поединках (шпага, рапира); серебряный призер Чемпионата Европы 2014 г. (шпага); бронзовый призер Чемпионата Европы 2014 г. (рапира); Чемпион Мира 2013 г. (шпага, рапира) и другие.

АО «РЭС» поздравляет Александра с яркой заслуженной победой и желает дальнейших спортивных успехов на предстоящем Чемпионате Мира!

Фото предоставлено пресс-службой компании