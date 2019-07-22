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Энергетики СГК приступили к капитальному ремонту теплотрассы по улице Демьяна Бедного

  • 22/07/2019, 16:17
Из-за работ на теплосети будет отсутствовать горячая вода с 22 июля до 20-00 23 июля в 424 жилых домах, 39 детских и 11 медицинских учреждениях.

Опрессовка 2019В понедельник, 22 июля специалисты новосибирского теплотранспортного подразделения Сибирской генерирующей компании приступили к отключению теплотрассы по ул. Демьяна Бедного в районе перекрестка с ул. С. Шамшиных для капремонта этого участка (часть теплотрассы уже вскрыта), а также для создания временной схемы горячего водоснабжения на время работ.

Из-за работ на теплосети будет отсутствовать горячая вода с 22 июля до 20-00 23 июля в 424 жилых домах, 39 детских и 11 медицинских учреждениях на улицах: 1905 года, Писарева, Советской, Красный проспект, Мичурина, Достоевского, Сибирская, Лермонтова, Некрасова, Крылова, Д. Бедного, а также у потребителей Челюскинского и Линейного жилмассивов. За это время будет смонтирована временная схема подачи горячей воды потребителям. Это позволит обеспечить горячее водоснабжение для жителей в течение периода капитального ремонта теплотрассы. На улице Д. Бедного энергетикам предстоит заменить 1020 метров теплотрассы диаметром 700 мм. Работы по капитальному ремонту и благоустройству участка планируется завершить до конца августа.

Управляющие компании и остальные абоненты предупреждены об отключении.

Энергетики приносят свои извинения горожанам за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ на теплосетях. Это обязательное условие для их подготовки к следующему отопительному сезону. Замена крупных участков изношенных теплосетей позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла и горячей воды в зимний период.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

Фото: пресс-служба СГК

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