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Программа развития детского здравоохранения утверждена в Новосибирской области

Показатель младенческой смертности в регионе должен снизиться до 3,8 %.
  • 22/07/2019, 15:29
Программа развития детского здравоохранения утверждена в Новосибирской области

Проектный комитет областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области утвердил региональную программу «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Новосибирской области», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Реализация мероприятий Региональной программы позволит усовершенствовать диагностику врожденных пороков и аномалий развития, наследственных заболеваний, улучшить репродуктивное здоровье, повысить качество и доступность стационарной медицинской помощи детям. Самый главный показатель, к которому мы должны прийти по завершению программы – это снижение показателя младенческой смертности до 3,8 % в регионе, — рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

В правительстве подчеркнули, что это будет сделано благодаря ремонтным работам, которые уже начались и пройдут в детских медицинских организациях в течение 2019 и 2020 года. Так, в ходе реализации программы около 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений региона будут, по истечению ближайших двух лет, соответствовать современным требованиям – оборудованы крытыми колясочными, открытыми регистратурами, детскими игровыми зонами и комнатами для кормления. Отдельной строкой проходит и дооснащение поликлиник и больниц новым оборудованием, в том числе высокотехнологичным, таким как ультразвуковые аппараты, рентген-аппараты, ЭКГ, ЛОР-комбайны и др.

— На текущий момент 44 детских поликлинических отделения начали ремонтные работы, мы ждем, что уже к концу текущего  года они завершат переход на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника»), — добавила руководитель регионального Центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина.

Фото: Ростислав Нетисов

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