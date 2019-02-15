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АО «РЭС» поздравляет с Днем российских студенческих отрядов!

  • 15/02/2019, 16:26
17 февраля ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации отмечается День российских студенческих отрядов (РСО).

АО «РЭС» поздравляет с Днем российских студенческих отрядовОфициальное утверждение этого праздника на федеральном уровне демонстрирует тот факт, что движение студенческих отрядов – важное направление государственной кадровой политики.

Студенческие отряды вносят существенный вклад в развитие каждого региона. На территории Новосибирской области региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (НРО МООО «РСО») активно взаимодействует с предприятиями различных отраслей. В частности, в рамках соглашения с акционерным обществом «Региональные электрические сети» организована деятельность студенческого энергетического отряда. Эта работа ведется в Обществе с 2014 года.

В АО «РЭС» считают, что развитие студенческих отрядов – одно из важнейших направлений планомерной работы по формированию кадрового резерва предприятия. Общество ежегодно выступает с инициативой привлечения энергетических студенческих отрядов для работы в период летних каникул. В период трудового семестра 2018 года в филиале «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» трудились 15 бойцов НРО МООО «РСО».

За время трудовой вахты бойцам энергетического студенческого отряда удалось на практике применить теоретические знания, полученные в процессе обучения, а также побывать на различных объектах электросетевого хозяйства предприятия. А самое главное – ребята почувствовали себя причастными к выполнению важнейшей задачи Общества – обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

Вклад АО «РЭС» в развитие движения студенческих отрядов Новосибирской области уже был неоднократно отмечен со стороны органов власти. Так, в 2014 году предприятию было вручено Благодарственное письмо Министерства региональной политики области, в 2017 году – «Благодарность» Законодательного собрания региона, а в 2018 году — Благодарственное письмо Губернатора.

АО «РЭС» поздравляет бойцов и ветеранов движения с Днем российских студенческих отрядов! Желаем больших побед и новых достижений, плодотворной работы, неисчерпаемой энергии, а также бережно хранить и приумножать лучшие традиции движения!

Фото: пресс-служба АО «РЭС»

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