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В 2020 году на программу БКД в Новосибирске будет направлено 1,1 млрд рублей

Мэрия Новосибирска представила общественности проект нацпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.
  • 15/02/2019, 16:31
Автор: Евгения Серёгина
Планы реализации программы БКД в Новосибирске
Ответственность за некачественно выполненные работы по БКД должен нести как подрядчик, так и заказчик.

На выполнение мероприятий программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Новосибирске в 2020 году планируется направить 1,1 миллиарда рублей, из которых 470 млн — федеральные средства, 320 млн — средства регионального, 211 млн — муниципального бюджетов. Как сообщил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский, в 2020 году по программе в городе будут отремонтированы восемь объектов. В частности, предполагается провести работы на улицах Владимировская, Фабричная (до пересечения с улицей Дуси Ковальчук), Хилокская, Писарева, Волочаевская, Сибиряков-Гвардейцев, Богдана Хмельницкого и участок Бердского шоссе от проспекта Строителей до границы города. Кроме того в рамках проекта предполагается ликвидировать четыре места концентрации ДТП на перекрестках Титова и Пермской, Титова и Серафимовича, Петухова и Советского шоссе, Нарымской и улицы 1905 года.

В 2019 году мэрия должна пересмотреть маршруты транспорта, который будет переведен на новый автовокзал.

В расширение ГБШ вложат 1 млрд рублей

На части масштабных объектов программы работы планируется начать уже в 2019 году.

— Это реконструкция улицы Кедровая — совокупная стоимость проекта более 2 млрд рублей. В 2019-2020 годах выполним работы по первому этапу. Пятьсот метров улицы — самый вредный и опасный участок дороги в Калининском районе в сторону Колывани. Будем расширять участок,  сообщил Алексеевский на публичных слушаниях по планам реализации в Новосибирске национального проекта БКАД-2.0.

Чиновники также прокомментировали итоги реализации программы в 2018 году — работы прошли практически без сбоев. Об этом заявили, отвечая на вопросы общественников, Юрий Алексеевский и начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов.

 В зимних условиях были проблемы с разметкой, однако подрядчики их устранили сразу, за свой счет,  сообщили чиновники.  Нас контролируют общественность, федеральное и территориальное управления автомобильных дорог. Отрицательных примеров исполнения программы БКД в Новосибирске нет. Если и есть какие-то недочеты, то они устраняются сразу.

С тем, что программа БКД в 2018 году реализована успешно, согласны и некоторые общественники, осуществлявшие контроль ее исполнения. Например, по словам руководителя регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, были некоторые спорные моменты, которые разрешились после своевременного вмешательства общественности.

 Один из объектов предлагалось включить в программу как участок высокой аварийности. У нас возник вопрос о том, как он туда попал. Нас поддержал заммэра Данияр Сафиуллин, и эти деньги были «перекинуты» на ремонт улицы Первомайская. Потом общественники инициировали вопрос о подключении к программе выезда на Бердское шоссе с проспекта Строителей. Что касается качества работ, то в первый год было очень много вопросов, потом — меньше,  считает Ашурков.

Объекты БКД региона проинспектировали федералы

Член общественного совета при минтрансе области Михаил Мезенцев настроен не так оптимистично.

— Пример — Димитровский мост. Заказчиком не были проведены изыскания и обследования в полном объеме. В итоге покрытие, уложенное на несоответствующее основание, начало разрушаться в процессе эксплуатации. Подрядчик доказал, что его вины в этом нет, и снял с себя гарантийные обязательства. Теперь, если покрытие продолжит разрушаться, ремонт придется делать за счет бюджета. Есть видео, как в Димитровском тоннеле асфальтобетон укладывают прямо на воду, — говорит Мезенцев.

По мнению общественника, ответственность за некачественно выполненные работы должен нести как подрядчик, так и заказчик.

— Подрядчик лишь выполняет работы в соответствии с требованиями документации и проектными решениями. У нас по-прежнему одни и те же вопросы по реализации программы. Зачем меняют знаки и светофоры, если они соответствуют ГОСТу и работают? Зачем наносят термопластиковую разметку, если ее все равно сдирают с покрытия? Зачем ставят комплексы автоматической фиксации нарушений там, где очаг аварийности легко ликвидировать? Вопросов много, — перечисляет Мезенцев.

Миллиард по БКД распределили между пятью компаниями

Напомним, в 2017-2018 годах в Новосибирской агломерации работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» проводились на объектах, расположенных в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби, в р.п. Кольцово, а также на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Финансирование проекта в 2017 году составило 2,2 млрд рублей (средства федерального, областного и местного бюджетов), дорожные работы велись на 55 объектах. В проект вошли автодороги регионального и межмуниципального значения, улично-дорожная сеть городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово. В 2018 году на реализацию проекта на территории агломерации из этих же источников финансирования направлено 2,4 млрд рублей, работы выполнены на 54 объектах.

Фото пресс-службы правительства

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