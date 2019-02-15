В 2020 году на программу БКД в Новосибирске будет направлено 1,1 млрд рублей

На выполнение мероприятий программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Новосибирске в 2020 году планируется направить 1,1 миллиарда рублей, из которых 470 млн — федеральные средства, 320 млн — средства регионального, 211 млн — муниципального бюджетов. Как сообщил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский, в 2020 году по программе в городе будут отремонтированы восемь объектов. В частности, предполагается провести работы на улицах Владимировская, Фабричная (до пересечения с улицей Дуси Ковальчук), Хилокская, Писарева, Волочаевская, Сибиряков-Гвардейцев, Богдана Хмельницкого и участок Бердского шоссе от проспекта Строителей до границы города. Кроме того в рамках проекта предполагается ликвидировать четыре места концентрации ДТП на перекрестках Титова и Пермской, Титова и Серафимовича, Петухова и Советского шоссе, Нарымской и улицы 1905 года.

— Это реконструкция улицы Кедровая — совокупная стоимость проекта более 2 млрд рублей. В 2019-2020 годах выполним работы по первому этапу. Пятьсот метров улицы — самый вредный и опасный участок дороги в Калининском районе в сторону Колывани. Будем расширять участок, — сообщил Алексеевский на публичных слушаниях по планам реализации в Новосибирске национального проекта БКАД-2.0.

На части масштабных объектов программы работы планируется начать уже в 2019 году.

Чиновники также прокомментировали итоги реализации программы в 2018 году — работы прошли практически без сбоев. Об этом заявили, отвечая на вопросы общественников, Юрий Алексеевский и начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов.

— В зимних условиях были проблемы с разметкой, однако подрядчики их устранили сразу, за свой счет, — сообщили чиновники. — Нас контролируют общественность, федеральное и территориальное управления автомобильных дорог. Отрицательных примеров исполнения программы БКД в Новосибирске нет. Если и есть какие-то недочеты, то они устраняются сразу.

С тем, что программа БКД в 2018 году реализована успешно, согласны и некоторые общественники, осуществлявшие контроль ее исполнения. Например, по словам руководителя регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, были некоторые спорные моменты, которые разрешились после своевременного вмешательства общественности.

— Один из объектов предлагалось включить в программу как участок высокой аварийности. У нас возник вопрос о том, как он туда попал. Нас поддержал заммэра Данияр Сафиуллин, и эти деньги были «перекинуты» на ремонт улицы Первомайская. Потом общественники инициировали вопрос о подключении к программе выезда на Бердское шоссе с проспекта Строителей. Что касается качества работ, то в первый год было очень много вопросов, потом — меньше, — считает Ашурков.

— Пример — Димитровский мост. Заказчиком не были проведены изыскания и обследования в полном объеме. В итоге покрытие, уложенное на несоответствующее основание, начало разрушаться в процессе эксплуатации. Подрядчик доказал, что его вины в этом нет, и снял с себя гарантийные обязательства. Теперь, если покрытие продолжит разрушаться, ремонт придется делать за счет бюджета. Есть видео, как в Димитровском тоннеле асфальтобетон укладывают прямо на воду, — говорит Мезенцев.

Член общественного совета при минтрансе области Михаил Мезенцев настроен не так оптимистично.

По мнению общественника, ответственность за некачественно выполненные работы должен нести как подрядчик, так и заказчик.

— Подрядчик лишь выполняет работы в соответствии с требованиями документации и проектными решениями. У нас по-прежнему одни и те же вопросы по реализации программы. Зачем меняют знаки и светофоры, если они соответствуют ГОСТу и работают? Зачем наносят термопластиковую разметку, если ее все равно сдирают с покрытия? Зачем ставят комплексы автоматической фиксации нарушений там, где очаг аварийности легко ликвидировать? Вопросов много, — перечисляет Мезенцев.

2017-2018

Напомним, вгодах в Новосибирской агломерации работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» проводились на объектах, расположенных в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби, в р.п. Кольцово, а также на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Финансирование проекта в 2017 году составило 2,2 млрд рублей (средства федерального, областного и местного бюджетов), дорожные работы велись на 55 объектах. В проект вошли автодороги регионального и межмуниципального значения, улично-дорожная сеть городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово. В 2018 году на реализацию проекта на территории агломерации из этих же источников финансирования направлено 2,4 млрд рублей, работы выполнены на 54 объектах.

Фото пресс-службы правительства