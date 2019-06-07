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АО «РЭС» предупреждает: соблюдайте меры предосторожности во время неблагоприятных метеорологических явлений

  • 07/06/2019, 11:11
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 07 июня ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра 18-23 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с.

АО «РЭС» предупреждает: соблюдайте меры предосторожности во время неблагоприятных метеорологических явленийАО «РЭС» напоминает, что во время грозы, прежде всего, необходимо выключить все электроприборы и электронное оборудование, чтобы предотвратить последующие замыкания и неполадки, связанные с возможными перепадами напряжения. Будьте внимательны во время пребывания на улице, нахождение в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства таит в себе смертельную опасность.

Во время прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений возможны случаи аварийных отключений электроснабжения, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач, выходом из строя оборудования на трансформаторных подстанциях, перебоев в работе электроустановок.

Как правило, незначительные аварийные отключения электрической энергии устраняются сразу, срабатывает автоматика и электроснабжение потребителей восстанавливается. Многие абоненты даже не замечают кратковременных перебоев. Однако возможны и более длительные перерывы в энергоснабжении, обусловленные устранением масштабных повреждений ЛЭП и оборудования вследствие падения на них посторонних предметов (деревья, кровли и т.п.).

Аварийные бригады АО «РЭС» находятся в круглосуточном режиме готовности к оперативному устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих электрической энергией потребителей. В каждом конкретном случае специалистами сетевой компании предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Аварийной бригаде требуется некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения самих работ.

Во время аварийных отключений телефонные линии могут быть заняты, так как звонки поступают из всех обесточенных районов и домов. В подобных ситуациях АО «РЭС» призывает потребителей проявить терпение, ведь диспетчер осуществляет управление действиями аварийных бригад и не имеет возможности ответить на поступающие звонки во время проведения оперативных переговоров.

Помните, что самостоятельные попытки восстановить электроснабжение при аварийных отключениях недопустимы!  Электричество опасно для жизни! Обнаружив оборванные или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о них по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции (ТП), либо по телефону 112.

 Фото предоставлено пресс-службой  компании

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