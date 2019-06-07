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Календарь Банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2019»

  • 07/06/2019, 11:08
ПАО «Банк УРАЛСИБ» занял второе место в IV Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити СН-2019/SN-2019» в номинации «Лучший корпоративный календарь».

В конкурсе принимал участие корпоративный календарь «Год театра в России» 2019. Календарь посвящен театрам, расположенным в городах присутствия Банка УРАЛСИБ.  Все иллюстрации сопровождаются краткими описаниями, из которых можно узнать об истории театров и интересных фактах о Банке УРАЛСИБ. В календарь попали крупные столичные и региональные заведения, такие как Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Татарский государственный театр кукол «Экият», Воронежский государственный театр кукол имени В. А. Вольховского, Зимний театр в Сочи и другие.

В 2019 году в конкурсе в различных номинациях приняли участие 40 проектов, 7 из которых были награждены в номинации «Лучший корпоративный календарь». В этом году на конкурсе наряду с традиционными номинациями впервые были представлены три новые номинации: «Высокий уровень решения HR-задач», «Лучшее качество и разнообразие предлагаемого контента» и «Лучшие функциональные решения в корпоративном календаре».

Это не первая награда Банка УРАЛСИБ на конкурсе «Серебряные нити» в номинации «Лучший корпоративный календарь». В июле 2018 года календарь Банка «Времена года глазами детей» занял первое место конкурса. Проект был посвящен стартовавшему в 2018 году «Десятилетию детства», поэтому в оформлении календарей использовались рисунки, созданные детьми сотрудников Банка УРАЛСИБ в рамках корпоративного конкурса художественных работ. Члены жюри особо отметили проект УРАЛСИБа за оригинальное воплощение идеи и творческое позиционирование бренда. В 2017 году календарь Банка «Заповедная Россия», посвященный природным заповедникам страны, занял второе место.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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