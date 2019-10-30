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В НГУ пройдет интенсив по целевым капиталам

Мероприятие состоится 6 ноября.
  • 30/10/2019, 11:05
NSU

6 ноября в Новосибирском государственном университете состоится образовательный интенсив в рамках образовательной программы «Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности некоммерческой организации», сообщили организаторы мероприятия.

Программа будет интересна:

  • сотрудникам некоммерческих организаций,
  • представителям сферы образования и науки, культуры и искусства,
  • специалистам в области фандрайзинга,
  • сотрудникам фондов целевых капиталов,
  • всем, кто заинтересован в развитии долгосрочного финансового обеспечения своей организации.

Экспертами выступят ведущие специалисты в области функционирования целевых капиталов России, практикующие руководство Фондами целевых капиталов, а также участвовавшие в разработке закона о целевых капиталах №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

В этот день у вас будет возможность отработать навыки фандрайзинга на специально разработанном VR-тренажере.

По итогам прохождения обучения у слушателей будет возможность получить удостоверение повышения квалификации Томского государственного университета.

Регистрация по ссылке 

Возраст 18+

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