В НГУ пройдет интенсив по целевым капиталам

6 ноября в Новосибирском государственном университете состоится образовательный интенсив в рамках образовательной программы «Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности некоммерческой организации», сообщили организаторы мероприятия.
Программа будет интересна:
Экспертами выступят ведущие специалисты в области функционирования целевых капиталов России, практикующие руководство Фондами целевых капиталов, а также участвовавшие в разработке закона о целевых капиталах №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
В этот день у вас будет возможность отработать навыки фандрайзинга на специально разработанном VR-тренажере.
По итогам прохождения обучения у слушателей будет возможность получить удостоверение повышения квалификации Томского государственного университета.
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