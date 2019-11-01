АО «РЭС» приняло участие в экологической акции «Зеленая среда»

В рамках данной акции была проведена очистка хвойных аллей парка от мусора и сорняковой поросли, а также высажены 15 саженцев хвойных деревьев. Непосредственное участие в посадке молодых деревьев принимали руководство и сотрудники аппарата управления АО «РЭС» и председатель первичной профсоюзной организации предприятия.

Для АО «РЭС» прошедшее мероприятие имеет символическое значение, так как на территории парка «Сосновый бор» компанией созданы две аллеи из 130 деревьев с установкой памятной таблички. 50 молодых елей были высажены работниками предприятия в 2011 году и еще 80 – в 2013 году, когда отмечался 80-летний юбилей электрических сетей Новосибирской области.

Предприятие трепетно заботится о созданных аллеях, регулярно проводит их благоустройство в рамках ежегодных субботников и различных экологических акций. Благодаря проявленному вниманию, за прошедшие годы аллеи саженцев уже превратились в стройные ряды вполне подросших хвойных деревьев.

Все это способствовало тому, что аллеи АО «РЭС» уже давно облюбовали любители оздоровительных пробежек и скандинавской ходьбы, а в ближайшей перспективе они могут стать одним из живописнейших мест для прогулок.

Фото предоставлено пресс-службой компании