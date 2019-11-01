Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел День открытых дверей для студентов НГУЭУ

Для гостей мероприятия были организованы и проведены ознакомительная экскурсия и деловая игра, в ходе которой студенты познакомились с работой нескольких подразделений Банка, попробовали себя в роли клиентов, выполнили различные задания.

По завершении мероприятия каждый участник получил сертификат за участие в деловой игре и сувенир от Банка УРАЛСИБ (ПАО).

— Банк заинтересован в сотрудничестве с вузами, ориентирован на привлечение и обучение молодых специалистов, а студенты в результате таких мероприятий имеют возможность получить представление о Банке как о работодателе, узнать условия трудоустройства и перспективы карьеры, — отметил управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в г. Новосибирске Александр Сорокин.

Фото предоставлено пресс-службой банка