Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел День открытых дверей для студентов НГУЭУ

  • 01/11/2019, 10:33
31 октября сотрудники Банка УРАЛСИБ в Новосибирске провели День открытых дверей для студентов Новосибирского государственного университета экономики и управления.

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел День открытых дверей для студентов НГУЭУДля гостей мероприятия были организованы и проведены ознакомительная экскурсия и деловая игра, в ходе которой студенты познакомились с работой нескольких подразделений Банка, попробовали себя в роли клиентов, выполнили различные задания.

По завершении мероприятия каждый участник получил сертификат за участие в деловой игре и сувенир от Банка УРАЛСИБ (ПАО).

— Банк заинтересован в сотрудничестве с вузами, ориентирован на привлечение и обучение молодых специалистов, а студенты в результате таких мероприятий имеют возможность получить представление о Банке как о работодателе, узнать условия трудоустройства и перспективы карьеры, — отметил управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в г. Новосибирске Александр Сорокин.

 Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

«Вектор-Биальгам» запустила линии для контрактного производства

«Вектор-Биальгам» запустила линии для контрактного производства

31/10/2019, 17:00
И оценивает разработки нижегородского «Биомеда», которые планирует производить на своих мощностях.
Сельхозпроизводители Сибири стали чаще пользоваться агрострахованием

Сельхозпроизводители Сибири стали чаще пользоваться агрострахованием

31/10/2019, 16:13
Охват посевов сельхозкультур страхованием в округе вырос более чем в 4 раза.

Общественникам предъявили иск на миллион

31/10/2019, 15:42
Во столько компания «Старица» оценивает ущерб от протестной активности жителей Ленинского района, выступающих против разработки карьера.

Актуальный разговор

Джин Колесников, эксперт PhiltechInitiative, сооснователь московского филиала Университета Сингулярности

По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

Все материалы
Новости

Кадастровая стоимость оспоренных новосибирцами объектов снизилась на 9,6 млрд. рублей

01/11/2019, 10:29

Минздрав региона опроверг сокращение числа врачей в области

31/10/2019, 20:05

Primetime решила создать фабрику-кухню

31/10/2019, 19:00

Новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира

31/10/2019, 18:15

«Мой бизнес» заякорился во «Флотилии»

31/10/2019, 17:58

«Вектор-Биальгам» запустила линии для контрактного производства

31/10/2019, 17:00

Сельхозпроизводители Сибири стали чаще пользоваться агрострахованием

31/10/2019, 16:13

Общественникам предъявили иск на миллион

31/10/2019, 15:42

Новосибирцы летом скупали металлоискатели

31/10/2019, 14:51

Убытки российских компаний сельскохозяйственной и лесной отраслей выросли в 3 раза

31/10/2019, 14:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В Новосибирске сокращается строительство жилья

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска