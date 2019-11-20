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АО «РЭС» приняло участие в Международном форуме по цифровизации энергетики

  • 20/11/2019, 12:25
Всего на форум приехало более пятисот участников из России, ближнего и дальнего зарубежья.

АО «РЭС» приняло участие в Международном форуме по цифровизации энергетики14 ноября 2019 года в Москве прошел Международный форум по цифровизации энергетики (DIGITAL ENERGY FORUM), организованный Фондом развития цифровой экономики при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и участии Национального исследовательского университета «МЭИ». Центральными темами мероприятия стали «умные» электрические сети, искусственный интеллект, кибербезопасность и кадры для цифровой энергетики.

Всего на форум приехало более пятисот участников из России, ближнего и дальнего зарубежья. Делегатами от системообразующего предприятия энергосистемы Новосибирской области – акционерного общества «Региональные электрические сети» – стали заместитель генерального директора по информационным технологиям и связи АО «РЭС» Андрей Сологуб и заместитель технического директора по оперативно-технологическому управлению Александр Шабалин. Стоит отметить, что компания активно участвует в качественной трансформации электроэнергетики региона, является инициатором внедрения передовых цифровых технологий, направленных на выполнение главной задачи АО «РЭС» – обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Представители Общества приняли участие в насыщенной деловой программе форума, которая включала в себя ряд панельных дискуссий с участием более 30 экспертов. Помимо выступления отраслевых экспертов и лидеров мнений из госсектора, представителей промышленных и технологических компаний и презентации цифровых стартапов, на форуме была организована интерактивная выставка цифровых решений (беспилотные летательные аппараты, роботы, VR/AR, цифровые двойники и др.).

Кроме того, в рамках форума было объявлено об утверждении национальных стандартов по созданию информационной модели электроэнергетики. Представитель Минэнерго России отметил, что новая серия стандартов должна заложить базис для формирования единого отраслевого информационного пространства и создания отраслевой системы управления данными. Именно на этой основе будут выстраиваться новые типы информационного взаимодействия субъектов электроэнергетики, смежных отраслей и потребителей.

В целом же такие мероприятия служат площадкой, где представители энергетических компаний могут конструктивно обсудить актуальные технологические вопросы, которые им приходится решать в рамках цифровизации электроэнергетики, показать свои достижения, обменяться передовым опытом. Участие в подобных форумах представителей АО «РЭС», безусловно, позволяет ознакомиться с самыми передовыми технологиями и новаторскими решениями, способствует всестороннему развитию предприятия и поддержанию имиджа одного из флагманов энергетики региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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