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Новосибирские вузы вошли в мировой рейтинг университетов по физическим наукам

Всего в предметном рейтинге отмечены 1054 лучших мировых вуза.
  • 20/11/2019, 13:14
Hans

Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ вошли в рейтинг лучших мировых вузов, в которых изучают и преподают физические науки, составленный журналом Times Higher Education (THE), сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

НГТУ НЭТИ вошел в предметный рейтинг THE по физическим наукам второй год подряд. Как и год назад, он расположился в группе вузов, которые занимают с 601 по 800 место.

Другой новосибирский участник рейтинга, НГУ, находится в группе со со 126 по 150 место, он улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом. В России НГУ занимает 4 место.

Отмечается, что общее число вузов в рейтинге возросло. Всего в предметном рейтинге по физическим наукам 1054 лучших мировых вуза. В рейтинг вошло 33 вуза из России, НГТУ НЭТИ попал в топ-20 по стране. Он обогнал РУДН, ЛЭТИ, Южный федеральный университет, Сибирский федеральный университет и другие крупные вузы России. На первом месте в России МФТИ, на втором МГУ, МИФИ занял 3 место.

В университете рассказали, что специалисты THE выработали свою методологию оценивания успешности университетов, которая учитывает 13 факторов, условно разбитых на пять направлений: инновации, международное взаимодействие, образование, исследования и цитирования.

Эксперты предметного рейтинга оценивали учебную среду вузов, объем научных исследований и доход от них, публикационную активность, развитие международного сотрудничества. Рейтинг включает в себя широкий спектр узких предметных областей: «Математика и статистика», «Физика и астрономия», «Химия», а также «Геология, экология, науки о Земле».

Фото: pixabay.com, автор- Hans 

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