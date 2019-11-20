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В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса на 257 млн рублей

ОПГ заключало контракты на территории г. Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края.
  • 20/11/2019, 12:03
В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса на 257 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников преступного сообщества, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

— По версии следствия, состоящее из 7 человек преступное сообщество с 2009 год по 2017 год на территории г. Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края заключало от имени подконтрольных фирм фиктивные внешнеэкономические контракты. Злоумышленники организовали от имени аффилированных юридических лиц экспорт приобретенных на территории Российской Федерации лесоматериалов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для реализации задуманного они включали в таможенные декларации недостоверные сведения о производителе, отправителе и получателе товара. В последующем фиктивные документы вместе с налоговыми декларациями предоставлялись в налоговый орган для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

— Таким образом незаконно из бюджета Российской Федерации был возмещен налог на добавленную стоимость на сумму свыше 257 млн. рублей, — уточнили в прокуратуре.

В интересах государства прокуратура предъявила по уголовному делу гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба. Для обеспечения исполнения иска на принадлежащее участникам преступного сообщества имущество наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд г. Новосибирска.

37-летнюю соучастницу преступного сообщества, с которой ранее прокуратура заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, Заельцовский районный суд г. Новосибирска приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Все участники преступного сообщества установлены, двое из них объявлены в международный розыск.

Фото: pixabay.com, автор- jwvein

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