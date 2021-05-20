АО «РЭС» продолжает развивать роботизированный сервис приема обращений

Проект был разработан и запущен энергетиками в 2020 году, основными целями которого было повышение уровня клиентоориентированности компании, обеспечение поддержки клиентов АО «РЭС» в реальном времени и создание максимально удобных и эффективных условий обслуживания.

В рамках роботизированного комплекса специалисты в первую очередь запустили наиболее важный сервис по приему обращений абонентов об отключениях электроэнергии. Робот осуществляет прием звонков в автоматическом режиме, распознает голос абонента с сохранением информации об обращениях и формирует автоматизированный ответ абоненту за счет интеграции с базой данных предприятия.

В течение 2020 года роботизированный сервис АО «РЭС» был внедрен на территории Новосибирска, а с февраля 2021 года проект был расширен на ближайшую агломерацию – Новосибирский район области. В настоящее время пятая часть всех обращений в компанию проходят через робота, к отчетной дате в начале мая с помощью сервиса обработано более 25 тысяч звонков. Т.е. каждый день робот общается с потребителями электроэнергии более 80 раз.

Помимо впечатляющих количественных результатов внедрение роботизированного комплекса дало ощутимый качественный эффект как для самих энергетиков, так и для потребителей региона. Благодаря автоматизированному приему звонков удалось облегчить потребителям возможность дозвониться и получить необходимую информацию по отключениям электроэнергии. Кроме того, внедрение сервиса дает возможность более точно определять место аварии за счет привязки адреса к конкретной линии и трансформаторной подстанции, что, безусловно, способствует улучшению информированности диспетчеров об оперативной обстановке.

Все эти факторы позволяют повысить не только оперативность реагирования на аварийные ситуации, но и уровень организации оперативного обслуживания электрических сетей в целом.

По итогам первых этапов реализации проекта роботизированный комплекс АО «РЭС» полностью подтвердил свою эффективность. Поэтому в компании приняли решение о дальнейшем расширении зоны охвата сервиса – до июля 2021 года функционал РЦОТ будет запущен в Бердске.

Таким образом, к концу этого года энергетики планируют охватить сервисом всю агломерацию Новосибирска, а в перспективе ближайших лет – и всю Новосибирскую область.