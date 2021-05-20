Компьютерный пасьянс — развитие на все времена

Помимо возможности душевно провести время, карточная забава позволяет совместить приятное с полезным. Поиграть в любимые игры и простимулировать мозговую активность.

Краткий экскурс в историю возникновения компьютерного пасьянса

Истоки современного варианта знаменитого карточного расклада уходят корнями ко второй половине восемнадцатого столетия. Тогда желающим раскинуть интересную комбинацию приходилось пользоваться классической колодой и занимать добрую половину стола. Теперь для этого достаточно зайти на интернет-ресурс https://obladmin.lutsk.ua/game/play_game/pasyans-pauk-chetyre-masti с любого цифрового устройства и насладиться завораживающим действом.

Несмотря на великое множество теорий происхождения пасьянса сказать наверняка откуда взялась игра не может ни один исследователь. В культуре практически каждой страны прослеживаются упоминания о похожем развлечении. Одно можно сказать с уверенностью. Компьютерная версия пришла в нашу жизнь в 1990 году вместе с третьей редакцией операционной системы Windows.

В результате наблюдений за любителями регулярно испытывать своё «терпение» был выявлен любопытный факт. Люди практикующие такие игры трудятся гораздо более продуктивно, чем остальные. Всего треть часа, проведенных за партией в «Косынку» способна улучшить работоспособность и стрессоустойчивость. А также сделать служащих организованней и аккуратней.

Какие они эти загадочные пасьянсы?

Также как и 30 лет тому назад общая концепция карточного расклада остаётся прежней. Необходимо ранжировать масти в соответствии с установленными правилами. Конечный результат, как правило, зависит от практики, навыков и степени концентрации внимания.

На сегодняшний день к самым интересным вариациям пасьянсов можно отнести:

паук (четыре масти);

алжирское терпение;

сложный коврик;

двойной скорпион;

гольф, желание, пара.

Список можно продолжать до бесконечности. У каждого найдётся свой любимый вариант развивающего антистресса.

Польза и вред: две стороны одной медали

Казалось бы что такого особенного в компьютерном пасьянсе? Однако полемика вокруг проблемы плюсов и минусов этой игры не стихает ни на минуту. Фанаты виртуальной карточной игры настаивают на безусловных достоинствах, заключающихся в защите от нервного перенапряжения, самосовершенствовании, повышении сообразительности.

Противники тоже не безмолвствуют. Они уверены, что пасьянсы несут несомненный вред и отмечают:

напрасную трату времени;

развитие игровой аддикции;

психические отклонения;

порчу зрения и осанки;

формирование негатива.

Конечно, злоупотребление любым вариантом времяпровождения не несёт ничего положительного для субъекта одержимого идеей фикс. Однако, здесь всё зависит только от человека и от его умения организовать распорядок дня и контролировать свои увлечения.

Вместо послесловия

Раскладывать или не раскладывать пасьянс — личное дело каждого. Тем не менее этот вид отдыха ничем не хуже остальных и имеет право на место под солнцем. Что касается вреда, то получить его можно даже от тех вещей, которые изначально предназначались исключительно с целью оказать положительное влияние.

Держать в узде желания и устремления нетрудно. Для этого достаточно всего лишь щепотки здравого смысла и сознательного отношения к жизни. В противном случае последствия предсказать непросто.