Страховая программа «Антиклещ» от ВСК в Банке Акцепт!

Начался сезон теплой погоды, пикников и лесных прогулок. А еще клещей, которые переносят различные инфекции. В том числе такие опасные, как энцефалит и боррелиоз. Именно поэтому Банк Акцепт предлагает обезопаситься от укусов клещей и оформить страховку «Антиклещ» от ВСК.
Страховка гарантирует:
Вы можете выбрать один из трех вариантов программ: «Стандарт», «ВИП», «Премиум».
Подробные условия и стоимость уточняйте по телефону: 8-800-100-27-37 и в офисах Банка Акцепт.
Продукт Страхового Дома ВСК.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
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Куйбышев, ул. Папшева, 4
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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