Страховая программа «Антиклещ» от ВСК в Банке Акцепт!

Начался сезон теплой погоды, пикников и лесных прогулок. А еще клещей, которые переносят различные инфекции. В том числе такие опасные, как энцефалит и боррелиоз. Именно поэтому Банк Акцепт предлагает обезопаситься от укусов клещей и оформить страховку «Антиклещ» от ВСК.

Страховка гарантирует:

первичный осмотр медицинским работником;

удаление клещей;

исследование клещей на энцефалит и боррелиоз;

введение иммуноглобулина;

первичная консультация инфекциониста при острых состояниях или при получении положительного результата исследования клеща на одну из инфекций.

Вы можете выбрать один из трех вариантов программ: «Стандарт», «ВИП», «Премиум».

Подробные условия и стоимость уточняйте по телефону: 8-800-100-27-37 и в офисах Банка Акцепт.

Продукт Страхового Дома ВСК.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

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