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АО «РЭС» продолжает установку «умных» счетчиков — в этом году смонтируют около 40 000 приборов

  • 29/06/2023, 09:00
Уже практически 3 года прошло с того момента, как в частных и многоквартирных домах по всей России стали появляться новые интеллектуальные приборы учета.

Их начали устанавливать после 1 июля 2020 года в соответствии с положениями Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018 года.

По этому закону установку и замену счетчиков в многоквартирных домах обязан осуществлять за свой счет гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»), а у прочих потребителей и в частных домах – сетевые организации (в т.ч. АО «РЭС»).

При этом установка «умных» счетчиков не только является обязательством для энергетиков, но и несет значительные преимущества для потребителей. Не нужно снимать и передавать показания – это происходит автоматически, а контролировать свое потребление можно дистанционно с помощью выносного дисплея. Кроме того, нет необходимости впускать в свой дом посторонних людей для проверки приборов учета.  А еще – эти приборы имеют опцию контроля потребляемой мощности и позволяют исключить хищение электроэнергии, что позволит защитить интересы добросовестных потребителей от возможных скачков напряжения, когда их «предприимчивые» соседи начнут перегружать линию.

К сожалению, работы по установке таких счетчиков требуют обязательных отключений электроэнергии. И поэтому наиболее оптимальное время для выполнения таких работ — летний период, когда последствия отключений не так значительны, как в холодное время – осенью или зимой. В любом случае, для минимизации продолжительности отключений энергетики тщательно планируют график выполнения работ, проводят предварительную подготовку и только после этого осуществляют непосредственную установку интеллектуальных приборов учета, стараясь все смонтировать в течение рабочего дня, когда большинство потребителей находятся на работе и не будут испытывать неудобств из-за отключений электроэнергии.

В течение 2023 года АО «РЭС» запланирована установка более 40 000 приборов учета. Энергетики просят жителей Новосибирской области отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии компания заблаговременно информирует управляющие компании или ТСЖ, а также публикует данную информацию на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области, а также в сельской или районной администрациях.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Теги : энергетика приборы учета АО «РЭС»


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