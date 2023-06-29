В Новосибирске ограничено движение автотранспорта на улице Ватутина в районе дома №5, в направлении от Котовского в сторону Римского-Корсакова, сообщили в телеграм-канале «СГК Новосибирск». Ограничение будет действовать до 5 июля.

— Необходимо устранить повреждение на тепловой магистрали, — уточнили в компании.

В СГК рассказали, что движение автотранспорта организовано по встречной полосе.

Кроме того, на время ремонта жители 26 многоквартирных домов останутся без горячей воды с 10.00 29 июня до 09.00 30 июня.

Ранее редакция сообщала, что улицу Станционную в Новосибирске закроют для проезда автотранспорта с 8 по 24 июля.