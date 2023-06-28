Долгострой ПТК-30 на улице Волховской в Новосибирске выставлен на продажу

Государственная корпорация «Дом.РФ» выставила на торги недостроенный жилой многоквартирный дом 4, стр. 37 на ул. Волховской, з/у 41/1 в городе Новосибирске. Заявки принимаются до 28 июля. В этот же день будут подведены итоги аукциона.

Согласно документации, долгострой относится к жилому комплексу «Радуга», застройщиком которого является ООО «Виакон Проект Радуга». Степень готовности объекта оценивается в 27%. В доме должен быть 21 этаж и 190 квартир.

По данным правительства Новосибирской области, строительство ЖК «Радуга» началось в 2014 году. Застройщик не завершил два дома — № 1 и № 4. Дом № 1 планируют достроить в 2023 году. По зданию № 4 в 2022 году дольщикам начали выплачивать компенсации.

ООО «Виаконт Проект Радуга» признано банкротом в ноябре 2018 года. В отношении компании действует конкурное производство. Учредители — Арзу Маггерамов и ликвидированное ООО «Виакон Девелопмент». Учредителем последнего указан совладелец группы компаний «ПТК-30» Антон Коновалов.

Напомним, основателей строительного холдинга «ПТК-30» Владимира и Антона Коноваловых подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч.4 ст.174.1 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2018 год они привлекли деньги граждан и юрлиц под видом договоров участия в долевом строительстве девяти многоквартирных домов в нескольких районах Новосибирска. По версии следствия, деньги они похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Всего в регионе реализуется 42 МИПа, в рамках которых ведется восстановление нарушенных прав дольщиков в отношении 26 проблемных жилых домов. В Новосибирской области для достройки проблемных объектов действует несколько инструментов государственной поддержки: МИПы, субсидии на подключение сетей, благоустройство и лифты, а также механизм ППК «Фонд развития территорий». За счет средств ППК «Фонд» в регионе решаются проблемы 32 долгостроев — дольщики 24 домов получают компенсации, остальные дома достраиваются.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске прокуратура помогла дольщикам дома на Пролетарской.