Рекламодателям

Долгострой ПТК-30 на улице Волховской в Новосибирске выставлен на продажу

  • 28/06/2023, 19:27
Автор:
Долгострой ПТК-30 на улице Волховской в Новосибирске выставлен на продажу
Степень готовности долгостроя составляет 27%. Стоимость лота — 44,2 млн рублей.

Государственная корпорация «Дом.РФ» выставила на торги недостроенный жилой многоквартирный дом 4, стр. 37 на ул. Волховской, з/у 41/1 в городе Новосибирске. Заявки принимаются до 28 июля. В этот же день будут подведены итоги аукциона.

Согласно документации, долгострой относится к жилому комплексу «Радуга», застройщиком которого является ООО «Виакон Проект Радуга». Степень готовности объекта оценивается в 27%. В доме должен быть 21 этаж и 190 квартир.

По данным правительства Новосибирской области, строительство ЖК «Радуга» началось в 2014 году. Застройщик не завершил два дома — № 1 и № 4. Дом № 1 планируют достроить в 2023 году. По зданию № 4 в 2022 году дольщикам начали выплачивать компенсации.

ООО «Виаконт Проект Радуга» признано банкротом в ноябре 2018 года. В отношении компании действует конкурное производство. Учредители — Арзу Маггерамов и ликвидированное ООО «Виакон Девелопмент». Учредителем последнего указан совладелец группы компаний «ПТК-30» Антон Коновалов.

Напомним, основателей строительного холдинга «ПТК-30» Владимира и Антона Коноваловых подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч.4 ст.174.1 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2018 год они привлекли деньги граждан и юрлиц под видом договоров участия в долевом строительстве девяти многоквартирных домов в нескольких районах Новосибирска. По версии следствия, деньги они похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Всего в регионе реализуется 42 МИПа, в рамках которых ведется восстановление нарушенных прав дольщиков в отношении 26 проблемных жилых домов. В Новосибирской области для достройки проблемных объектов действует несколько инструментов государственной поддержки: МИПы, субсидии на подключение сетей, благоустройство и лифты, а также механизм ППК «Фонд развития территорий». За счет средств ППК «Фонд» в регионе решаются проблемы 32 долгостроев — дольщики 24 домов получают компенсации, остальные дома достраиваются.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске прокуратура помогла дольщикам дома на Пролетарской.

Фото: pixabay.com, chayka1270

652

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : ПТК-30 обманутые дольщики ЖК Радуга долгострой Виаконт Проект Радуга


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Контрактник из Новосибирской области Анатолий Наумов погиб в зоне СВО
28/06/23 14:12
Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
Бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова
23/06/23 11:48
До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

На Сибирском транспортном форуме представили первые результаты внедрения системы в регионе.
Читать статью >>
На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

Сегодня закончился прием документов от претендентов на участие в выборах.
Читать статью >>
Курорт Шерегеш получит статус города

Курортный поселок Шерегеш получит статус города

Действующие аэропорты Кузбасса планируют к 2027 году увеличить пассажиропоток до 2 млн человек.
Читать статью >>
девятиклассникам выдали аттестаты об общем образовании с ошибкой

«Лицей информационнАх технологий»: выпускникам выдали аттестаты с ошибкой

Родители обратились к классному руководителю.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

28/06/2023, 19:14

S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кызыл

28/06/2023, 17:33

На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

28/06/2023, 17:28

Курортный поселок Шерегеш получит статус города

28/06/2023, 17:04
Популярное

Безопасно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

28/06/2023, 17:00

Абитуриентов предупредили о важном документе при поступлении в вуз

28/06/2023, 14:50

Откуда слова-паразиты берут свое начало, рассказал эксперт

28/06/2023, 14:01
Новости компаний

Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков России

28/06/2023, 17:09

Замгубернатора Новосибирской области посетил строящуюся подстанцию АО «РЭС» в Верх-Туле

28/06/2023, 16:03

Банк «Левобережный» занял 14 место в топ-20 банков РФ по кредитованию застройщиков

27/06/2023, 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска