АО «РЭС» реконструирует электросети для жителей и инвесторов региона

Модернизация центров питания ведется с увеличением установленной мощности трансформаторов, что позволяет повысить надежность электроснабжения и обеспечить необходимыми мощностями перспективные инвестплощадки региона.

В прошлом году замена трансформаторов была выполнена на ряде подстанций и начаты работы еще на нескольких ключевых объектах. На 2020 год планы не менее грандиозные. Примерами развития электросетевого комплекса в масштабе региона являются ПС 110 кВ Горская, ПС 110 кВ Ельцовская и ПС 110 кВ Пашино.

ПС 110 кВ Горская будет осуществлять электроснабжение ледовой арены и новой станции метро, строящихся в рамках подготовки к МЧМ 2023 года. На подстанции полным ходом идут работы по замене существующих силовых трансформаторов на более мощные (с 25 МВА на 40 МВА).

На ПС 110 кВ Ельцовская, от которой подключены потребители Заельцовского и Калининского районов, также ведется реконструкция с увеличением установленной мощности трансформаторов (с 25 МВА на 40 МВА). Первый из них был введен в эксплуатацию еще в 2019 году, а в текущем году энергетики планируют заменить второй.

От ПС 110 кВ Пашино запитаны потребители Калининского района, п. Красный Яр, а также ряд предприятий. Кроме того, в пригороде по данному направлению идет активное развитие СНТ и строительство коттеджных поселков. Для исключения дефицита свободной мощности на данной подстанции и обеспечения возможности присоединения новых потребителей АО «РЭС» выполняет замену существующих силовых трансформаторов на более мощные. В настоящее время на объекте выполняются пусконаладочные работы уже по второму трансформатору.

В целом, модернизация подстанций АО «РЭС» направлена на повышение надежности электроснабжения и увеличение объемов свободной мощности, что способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании