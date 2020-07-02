ТАСС наградит победителей номинации «ПРОба пера»

Специальный приз информационного агентства России ТАСС получат в этом году победители номинации «ПРОба пера» юбилейного Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Сибирский региональный информационный центр агентства («ТАСС-Сибирь») наградит лауреатов сертификатом на обучение в Академии новостей ТАСС, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Отмечается, что «ТАСС-Сибирь» традиционно выступает информационным партнером конкурса. Впервые спецприз агентства был вручен победителям номинации в прошлом году. Они получили возможность повысить свои журналистские навыки в Академии новостей ТАСС – уникальном образовательном центре, созданном на базе агентства. Учебные программы академии разрабатываются специально для сотрудников PR и пресс-служб, редакторов, контент-менеджеров и журналистов с учетом актуальных трендов отрасли.

— Мир сейчас меняется очень быстро. Никто не знает, каким он будет завтра, но сегодня мы везде должны быть в тренде. На первый план выходят способность быстро меняться и готовность учиться делать новое. Журналист сегодня должен владеть целым набором дополнительных навыков и уметь работать в разных форматах, — считает генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Сегодня подписчикам агентства, которому в прошлом году исполнилось 115 лет, доступна широкая линейка из 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. Ежедневно агентство выпускает около 1,5 тыс. сообщений и более 500 фотографий и видеосюжетов от корреспондентов в России и за рубежом, формируя целостную и объективную картину событий. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах позволяют агентству оперативно получать информацию из любой точки земного шара.

Финальные мероприятия и награждение победителей «Сибирь.ПРО» традиционно пройдут в рамках «Сибирской медиа-недели» осенью 2020 года.

Фото с сайта конкурса