АО «РЭС» сменило маркетинговое наименование на «Россети Новосибирск»

Маркетинговое наименование акционерного общества «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») изменилось на «Россети Новосибирск» в рамках интеграции в единую бренд-архитектуру Группы компаний «Россети». Общие принципы наименования и визуальной идентификации отражают единые подходы компаний Группы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры, качеству предоставляемых услуг.

В июле 2024 года начнется поэтапное внедрение нового фирменного стиля компании. В числе первоочередных мероприятий — адаптация сайта компании, переход на новые шаблоны документов, обновление вывесок на зданиях и энергообъектах, расположенных в наиболее людных местах или вблизи автодорог. Замена остальных носителей фирменного стиля будет осуществляться по мере их естественного износа и окончания сроков амортизации в рамках утвержденного бизнес-плана «Россети Новосибирск».

При этом наименование юридического лица (АО «РЭС») и его банковские реквизиты остаются неизменными. Смена маркетингового наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.

Напомним, акции АО «РЭС» переданы ПАО «Россети» в соответствии с указом Президента РФ В.В. Путина от 10 мая 2023 года.

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. МВА. В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний.