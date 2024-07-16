Конфликт со стрельбой произошел в маршрутке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска между компанией молодых людей и местным жителем произошел конфликт из-за громкой музыки. Инцидент случился на улице Александра Чистякова около 5-и утра в минувшее воскресенье, 14 июля.

Как сообщают очевидцы ЧП, возле возле ТЦ «Авокадо» постоянные тусовки под громкую музыку. У жильцов многоквартирников, под чьими окнами регулярно гремят басы, лопнуло терпение и один из них решил разобраться с нарушителями тишины.

— Мало того, что каждую ночь поют, слушают громкую музыку, танцуют, иногда дерутся, справляют все свои естественные нужды. Теперь ещё и стреляют, — пожаловался на ситуацию местный житель в соцсетях.

Мужчина подошел к компании и попросил убавить громкость, пояснив, что в такое время люди спят. Завязался конфликт, в процессе которого прогремел выстрел.

Стрелявший покинул место разборок и сел в маршрутку №29, стоявшую на ближайшей остановке. Однако тронуться с места общественному транспорту не позволили оппоненты стрелка. Они попытались вытащить обидчика из салона. Прозвучало еще два выстрела.

— Долго стояла эта маршрутка, никак не могли решить что-то. То уже почти уезжали, то снова разбредались в разные стороны, закончилось стрельбой. Скорая, может и полиция была. Хотя на звонки жителей с жалобами на нарушения закона о тишине приезжали только один раз за три года. Весело у нас. Может любителей стрелять и веселится на СВО пригласить?, — возмущается автор поста.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об утреннем инциденте в Кировском районе города.

— 13 июля около 6 утра в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Александра Чистякова между гражданами произошла конфликтная ситуация со стрельбой. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В результате конфликта четверо мужчин с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские изъяли у одного из участников происшествия травматическое оружие, которое в настоящее время направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала о массовой драке со стрельбой возле бара в Тогучине. Вооруженные клюшками и пистолетом местные жители напали на компанию мужчин. Конфликт попал на видео.