АО «РЭС» стало партнером года по версии факультета энергетики НГТУ

Сотрудничество с профильными учебными заведениями стало доброй традицией для акционерного общества «Региональные электрические сети» – системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

В частности, давние и прочные партнерские отношения установились между АО «РЭС» и Новосибирским государственным техническим университетом, факультет энергетики (ФЭН) которого является основным источником квалифицированных инженерно-технических работников для Общества.

Подводя итоги 2018 года, руководство ВУЗа отметило плодотворное многолетнее сотрудничество с АО «РЭС», вручив «Благодарственное письмо» от ректора НГТУ Батаева А.А. В нем отмечен вклад компании в дело воспитания будущих специалистов-энергетиков и многогранность взаимодействия АО «РЭС» и ФЭН НГТУ, которое реализуется в различных форматах – лекции сотрудников предприятия для студентов и семинары для преподавателей университета, экскурсии на объекты предприятия, выполнение студентами выпускных квалификационных работ по тематикам, предложенным предприятием, организация всех видов практик, привлечение энергетических студенческих отрядов, поддержка студенческих научно-образовательных и развлекательных мероприятий и др.

Такой широкий спектр совместных проектов получил высокую оценку и от самого факультета энергетики – АО «РЭС» была вручена грамота за победу в номинации «Партнер года».

В дальнейшем предприятие намерено активно продолжать деятельность, направленную на профессиональную ориентацию выпускников и старшекурсников профильных образовательных учреждений Новосибирской области, а также всесторонне поддерживать не только учебный процесс, но и творческие инициативы студентов.

И в День российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января, АО «РЭС» поздравляет всех студентов! Пусть вас наставляют мудрые преподаватели, окружают верные друзья и реализуются самые смелые планы! Желаем лёгкой и успешной учёбы, фундаментальных знаний, творческих успехов, новых изобретений и открытий на благо нашего региона и всей страны!

Фото: пресс-служба АО «РЭС»