Хоккейная команда АО «РЭС» добавила в копилку еще одну победу

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня давно уже стало традиционным для большого и дружного коллектива акционерного общества «Региональные электрические сети». В Обществе придерживаются мнения, что популяризация физической культуры и пропаганда здорового образа жизни среди работников предприятия в конечном итоге способствует укреплению корпоративного духа.

Одно из последних спортивных мероприятий прошло 23 января 2019 года. В очередном товарищеском матче на льду ЛДС «Сибирь» хоккейная команда АО «РЭС» встретилась с давними соперниками из банковского сектора. В упорной бескомпромиссной борьбе команда сетевой организации одержала уверенную победу со счетом 6:3. Все участники матча насладились интересной игрой, а болельщики команд получили положительные эмоции, заряд бодрости и энергии.

Победа в этом матче пополнила копилку хоккейной команды АО «РЭС», неоднократно принимавшей участие в различных турнирах и занимавшей призовые места.

Стоит отметить, что все спортивные начинания в коллективе Общества проходят неизменно при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации АО «РЭС». Желаем всем спортсменам новых побед и дальнейшего совершенствования спортивного мастерства!

Фото: пресс-служба АО «РЭС»