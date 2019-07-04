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АО «РЭС» участвует в развитии системы независимой оценки квалификации на территории Новосибирской области

  • 04/07/2019, 12:11
В конце июня в Новосибирске прошла выездная проверка центра оценки квалификаций, организованная Советом по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК).

АО «РЭС» участвует в развитии системы независимой оценки квалификации на территории Новосибирской областиДанная проверка является частью планового регулярного мониторинга и контроля деятельности центров оценки квалификаций в электроэнергетике, график мероприятий которого утвержден Национальным советом при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

В состав комиссии, специально образованной для проведения проверки, наряду с представителями ЭСПК, профильных образовательных организаций, крупнейших энергокомпаний федерального уровня вошло и руководство акционерного общества «Региональные электрические сети» в лице директора по персоналу Тимофеевой Юлии Николаевны. К участию в проверке также были привлечены представители региональных бизнес-сообществ и Министерства образования Новосибирской области.

В ходе проверки члены комиссии проверили соответствие деятельности центра оценки квалификации требованиям, установленным законодательством, в том числе посетили экзаменационные площадки центра оценки, действующие на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Новосибирского промышленно-энергетического колледжа (НПЭК). Комиссия высоко оценила оснащенность экзаменационных площадок и признала их соответствие требованиям оценочных средств, утвержденных ЭСПК.

Стоит отметить, что данные учебные заведения и АО «РЭС» связывают давние партнерские отношения. В рамках планомерной работы по формированию и развитию кадрового потенциала специалисты сетевого предприятия регулярно проводят мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию выпускников и старшекурсников профильных образовательных учреждений Новосибирской области. Наряду с проведением лекций по различным аспектам производственной деятельности в учебных заведениях и организацией экскурсий на энергообъекты Общество активно участвует в тематических встречах со студенческим сообществом по вопросам трудоустройства на предприятие, а также в различных соревнованиях по решению задач в сфере электроэнергетики, проходящих на всероссийском и международном уровне.

В целом, в процессе проведения проверки и на совещании по ее итогам члены комиссии и привлеченные эксперты не только обсудили перспективы развития и актуальные задачи по внедрению системы независимой оценки квалификации на территории Новосибирской области, но и обменялись практическим опытом по вопросам оценки квалификаций электроэнергетики.

По мнению директора по персоналу АО «РЭС», рынок труда региона имеет ряд особенностей, в том числе отсутствие достаточного количества специалистов, образование которых соответствует требованиям профессиональных стандартов. Учитывая данное обстоятельство, в АО «РЭС» есть заинтересованность в получении дополнительной информации о преимуществах системы независимой оценки квалификации, профессиональных экзаменов, а также иных преференциях для работодателей, направляющих своих сотрудников на профессиональные экзамены для подтверждения уровня квалификации.

По итогам состоявшегося обсуждения были проработаны предложения по совершенствованию практики проведения профессиональных экзаменов по оценке квалификаций электроэнергетики и сформирован итоговый отчет о проведении проверки для ЭСПК.

Фотография предоставлена пресс-службой компании

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