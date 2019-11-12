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АО «РЭС» увеличило объем инвестиций на 48%

  • 12/11/2019, 11:11
Основными приоритетами производственной деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети» являются бесперебойная передача электрической энергии по всей территории Новосибирской области и качественное обслуживание потребителей электрической энергии, а также формирование доступной электросетевой инфраструктуры.

АО «РЭС» увеличило объем инвестиций на 48%Для выполнения этих задач АО «РЭС» продолжает плановую реконструкцию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства.

Комплекс мероприятий проводится в соответствии со скорректированной инвестиционной программой Общества, которая утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области № 173 от 22.08.2019 г. Напомним, что корректировка инвестпрограммы АО «РЭС» на 2019 год предусматривает увеличение объемов капитальных вложений до 2,5 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2019 года фактический объем инвестиций АО «РЭС» составил 1,18 млрд рублей, что не только на 48 % выше аналогичного показателя 2018 года, но и соответствует уровню инвестиций за прошлый год в целом.

В рамках инвестиционной программы сетевой организации высокими темпами ведутся работы по реконструкции высоковольтных электрических подстанций (ПС), в том числе с увеличением установленной мощности трансформаторов. Мероприятиями охвачено сразу несколько подстанций, расположенных как в Новосибирске, так и на территории области. На сегодняшний день успешно завершены работы по замене силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Текстильная, ПС 110 кВ Карасукская и ПС 110 кВ Первомайская.

Кроме того, за отчетный период удалось завершить и ввести в эксплуатацию несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость,  в том числе:

  • реконструкция ЛЭП-10 кВ ПС Первомайская;
  • строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ от ПС Волочаевская;
  • реконструкция кабельной линии 10 кВ п/ст «Мочище»;
  • строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в с. Новорозино Купинского района, д. Новолебедевка Искитимского района,
  • реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в с. Кульча Куйбышевского района;
  • реконструкция воздушных линий 0,4 кВ с установкой дополнительных комплектных трансформаторных подстанций (КТПН) в Дзержинском и Ленинском районе Новосибирска;
  • реконструкция воздушной линии 0,4 кВ в д. Большая Черемшанка Колыванского района;
  • строительство новой кабельной линии 10 кВ в Советском районе Новосибирска;
  • реконструкция кабельной линии 10 кВ в Центральном районе Новосибирска.

Всего за 9 месяцев 2019 года АО «РЭС» введено в эксплуатацию более 225 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, а также 149 трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ суммарной установленной мощностью 29 МВА.

Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства в рамках инвестиционной деятельности АО «РЭС» является необходимым условием устойчивого функционирования и развития энергосистемы региона. Повысить надежность, обеспечить бесперебойность электроснабжения существующих потребителей, создать возможность технологического присоединения – вот основные векторы инвестиционной политики Общества.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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