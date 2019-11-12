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Истории успеха

ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных

  • 12/11/2019, 11:27
ВТБ расширяет партнерскую банкоматную сеть. Теперь частные лица – владельцы карт банка «Открытие» – могут бесплатно снимать средства в любом банкомате сети ВТБ (ПАО).

ПАО Банк ВТБВ настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет более 15,5 тысяч устройств. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

— В этом году ВТБ успешно реализовал проект пополнения карт сторонних банков. Ежемесячно мы отмечаем растущий интерес клиентов других финансовых организаций к данному сервису. Расширяя партнерскую сеть и предоставляя возможность бесплатного снятия средств, мы стремимся стать для клиентов финансовым партнером первого выбора, обеспечивая их потребности удобными и современным сервисами. Совместный проект с банком «Открытие» (ПАО) существенно увеличит число устройств для снятия денежных средств по всей России. Это удобный сервис, который делает банковское обслуживание еще более комфортным и оперативным, — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

— Банкоматная сеть ВТБ – одна из крупнейших в стране. Стратегия банка нацелена на повышение эффективности процессов, поэтому мы проводим оптимизацию расположения банкоматов с учетом потребностей клиентов и их поведения. Наши устройства есть в каждом районе и располагаются в удобной транспортной доступности. Данная услуга гарантирует клиентам других банков мгновенное снятие средств и исключает необходимость поиска устройства своей кредитной организации, — прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

Фото: пресс-служба банка

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