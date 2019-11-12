В Новосибирск с рабочим визитом прибыл Дмитрий Медведев

Сегодня рано утром председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск – он проведет совещание в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». На встрече главной темой обсуждения станет «роль центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В совещании в Новосибирске примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая создание научных центров мирового уровня, полпред в СФО Сергей Меняйло, глава Роспотребнадзора Анна Попова, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

После совещания Дмитрий Медведев встретится с главой региона Андреем Травниковым, а потом на поезде отправится в Барнаул. По пути премьер-министр также проведёт совещание – о развитии железнодорожного сообщения и проектах РЖД.

Фото: Ростислав Нетисов