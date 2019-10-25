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АО «РЭС» в десятке крупных налогоплательщиков региона

  • 25/10/2019, 12:08
АО «РЭС» занимает четвертую строку в данном перечне.

АО «РЭС» в десятке крупных налогоплательщиков региона24 октября 2019 года Министерство финансов Новосибирской области опубликовало информацию о десяти самых крупных налогоплательщиках по итогам 9 месяцев текущего года.

Всего за отчетный период в федеральный бюджет десять крупных налогоплательщиков суммарно перечислили 7,3 млрд. рублей, что составляет 19,8% от общей суммы поступлений по региону.

В список крупнейших налогоплательщиков в федеральный бюджет в очередной раз вошло акционерное общество «Региональные электрические сети». Как и по итогам полугодия, АО «РЭС» занимает четвертую строку в данном перечне. Стоит отметить, что Общество неизменно входит в первую десятку данного перечня на протяжении последних нескольких лет.

Кроме того, предприятие также традиционно вошло в десятку крупных плательщиков Новосибирской области и по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование. Суммарный объем средств, перечисленных десятью крупными плательщиками, составил 27,1 млрд. рублей или 26,2% от общей суммы поступлений страховых взносов по области.

Таким образом, АО «РЭС», являясь системообразующей электросетевой организацией энергосистемы Новосибирской области, стабильно подтверждает свой статус крупного предприятия и надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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