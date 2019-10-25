Центр Новосибирска могут полностью закрыть красноярской плиткой

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) в Новосибирске в следующем году продолжится комплексный ремонт дорожных участков. Кроме ремонтных работ автодорог по инициативе муниципальных властей он включает в себя и обустройство пешеходных тротуаров. Такое решение мэрия Новосибирска начала реализовывать в 2019 году и намерена продолжать в 2020-м. Об этом главе города на пресс-конференции сообщил начальник управления дорожного строительства мэрии Юрий Демин. Один из участков, где обустраивались тротуары, расположен на Красном проспекте. Он будет сдан в эксплуатацию на следующей неделе.

— Осталось повесить знаки, привести в рабочее состояние светофорные объекты, установить остановочные павильоны и плиточку подрезать, подправить, скажем так, навести порядок, — говорит Демин. — Надеюсь, что в понедельник мы этот объект успешно примем.

Плиткой, о которой идет речь, в перспективе могут закрыть тротуарную часть Красного проспекта в центре города. Сейчас в мэрии просчитывают, необходимые для этого средства и объем материала.

— Мы ее использовали при ремонте тротуара не в качестве эксперимента, — пояснил Демин. — Это было бы неразумно. Такой плиткой уже выкладывались тротуары в Иркутске, Чите, а также Красноярске, где находится она производится. Наши специалисты выезжали и смотрели ее состояние после того, как она «перезимовала» несколько лет. Сейчас посчитаем, во сколько обойдется продолжение замены.

По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, красноярская плитка должна выдержать испытание новосибирской зимой.

— Как поведет себя новое покрытие? Если оно будет удовлетворительным, то да, есть предложение заменить плитку и привести в порядок тротуарную часть вдоль Красного проспекта, где мы отремонтировали проезжую часть — обрамление площади Ленина. Давайте в следующем году вернемся к этому вопросу, чтобы благоустраивать тротуарную часть в едином стиле.

Плитку в Новосибирск поставляет ГК «Выбор». Компания работает с 1996 года. Выпускает 19% российской тротуарной плитки. Производственные ресурсы ГК расположены в Москве, Краснодаре, Новороссийске, Курганинске и Красноярске. Ежегодно производит 1625 видов тротуарной плитки и элементов городской среды. Дилерская сеть охватывает 64 региона России, говорится на сайте компании. Завод ГК, расположенный в Сосновоборске Красноярского края, производит тротуарные плиты и элементы городской среды способом полусухого вибропрессования. Работы на участке Красного проспекта выполняло ОАО «Новосибирскавтодор».

По информации мэрии Новосибирска, в 2019 году в городе отремонтированы 37 тысяч кв. м тротуаров (61 участок). Кроме того, произведен ремонт проезжей части на улицах Гоголя, Жуковского, Бердском шоссе, Фрунзе, Фабричной, Большевистской и на Красном проспекте. В проект плана БКАД на 2020 год вошли три переходящих объекта по реконструкции: улицы 2-я Станционная, Кедровая и Гусинобродское шоссе (500 млн рублей). Оставшиеся 500 млн предполагается направить на объекты: капитального ремонта — улица Большевистская от дома №48 до улицы Добролюбова. Кроме того, к ремонту запланированы два участка Бердского шоссе — от проспекта Строителей до границы города и от Матвеевки до РМЗ. Третий объект ремонта — улица Владимировская от улицы Д. Ковальчук до улицы Фабричной. Предполагается ликвидация 4 мест концентрации ДТП.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска