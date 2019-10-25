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Центр Новосибирска могут полностью закрыть красноярской плиткой

В мэрии просчитывают стоимость такого контракта.
  • 25/10/2019, 12:42
Автор: Евгения Серёгина
Центр Новосибирска могут полностью закрыть красноярской плиткой
Обрамление тротуарной части площади Ленина хотят сделать в едином стиле.

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) в Новосибирске в следующем году продолжится комплексный ремонт дорожных участков. Кроме ремонтных работ автодорог по инициативе муниципальных властей он включает в себя и обустройство пешеходных тротуаров. Такое решение мэрия Новосибирска начала реализовывать в 2019 году и намерена продолжать в 2020-м. Об этом главе города на пресс-конференции сообщил начальник управления дорожного строительства мэрии Юрий Демин. Один из участков, где обустраивались тротуары, расположен на Красном проспекте. Он будет сдан в эксплуатацию на следующей неделе.

 Осталось повесить знаки, привести в рабочее состояние светофорные объекты, установить остановочные павильоны и плиточку подрезать, подправить, скажем так, навести порядок, — говорит Демин.  Надеюсь, что в понедельник мы этот объект успешно примем.

Плиткой, о которой идет речь, в перспективе могут закрыть тротуарную часть Красного проспекта в центре города. Сейчас в мэрии просчитывают, необходимые для этого средства и объем материала.

 Мы ее использовали при ремонте тротуара не в качестве эксперимента,  пояснил Демин.  Это было бы неразумно. Такой плиткой уже выкладывались тротуары в Иркутске, Чите, а также Красноярске, где находится она производится. Наши специалисты выезжали и смотрели ее состояние после того, как она «перезимовала» несколько лет. Сейчас посчитаем, во сколько обойдется продолжение замены.

По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, красноярская плитка должна выдержать испытание новосибирской зимой.

 Как поведет себя новое покрытие? Если оно будет удовлетворительным, то да, есть предложение заменить плитку и привести в порядок тротуарную часть вдоль Красного проспекта, где мы отремонтировали проезжую часть — обрамление площади Ленина. Давайте в следующем году вернемся к этому вопросу, чтобы благоустраивать тротуарную часть в едином стиле.

Плитку в Новосибирск поставляет ГК «Выбор». Компания работает с 1996 года. Выпускает 19% российской тротуарной плитки. Производственные ресурсы ГК расположены в Москве, Краснодаре, Новороссийске, Курганинске и Красноярске. Ежегодно производит 1625 видов тротуарной плитки и элементов городской среды. Дилерская сеть охватывает 64 региона России, говорится на сайте компании. Завод ГК, расположенный в Сосновоборске Красноярского края, производит тротуарные плиты и элементы городской среды способом полусухого вибропрессования. Работы на участке Красного проспекта выполняло ОАО «Новосибирскавтодор».

По информации мэрии Новосибирска, в 2019 году в городе отремонтированы 37 тысяч кв. м тротуаров (61 участок). Кроме того, произведен ремонт проезжей части на улицах Гоголя, Жуковского, Бердском шоссе, Фрунзе, Фабричной, Большевистской и на Красном проспекте. В проект плана БКАД на 2020 год вошли три переходящих объекта по реконструкции: улицы 2-я Станционная, Кедровая и Гусинобродское шоссе (500 млн рублей). Оставшиеся 500 млн предполагается направить на объекты: капитального ремонта — улица Большевистская от дома №48 до улицы Добролюбова. Кроме того, к ремонту запланированы два участка Бердского шоссе — от проспекта Строителей до границы города и от Матвеевки до РМЗ. Третий объект ремонта — улица Владимировская от улицы Д. Ковальчук до улицы Фабричной. Предполагается ликвидация 4 мест концентрации ДТП.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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