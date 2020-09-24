АО «РЭС» внедряет роботизированный центр поддержки клиентов

Интеграция средств связи и каналов коммуникаций, поддержка клиентов в реальном времени, создание максимально удобных и эффективных условий обслуживания – вот критерии качественного клиентского сервиса, которые стремятся внедрять в системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области акционерном обществе «Региональные электрические сети».
С этой целью в АО «РЭС» реализуется проект по внедрению роботизированного центра обработки телефонных обращений потребителей (РЦОТ). Итогом реализации всего масштабного проекта станет запуск ориентированного на абонентов города Новосибирска и Новосибирской области комплекса взаимосвязанных сервисов автоматизированного приема звонков, распознавания голоса абонента с сохранением информации об обращениях, интеграцией с базой данных предприятия для формирования в перспективе автоматизированного ответа абоненту по различным вопросам.
На данный момент в рамках роботизированного комплекса внедрен наиболее важный сервис по приему обращений абонентов об отключениях электроэнергии. Механизм работы РЦОТ на практике упрощённо выглядит следующим образом:
Несомненным преимуществом для абонентов является то, что с помощью роботизированного комплекса компания сможет принять и зарегистрировать намного большее количество звонков абонентов, чем это ранее могли сделать сотрудники оперативно-диспетчерской службы предприятия.
Внедрение данного клиентского сервиса является одним из приоритетных направлений для предприятия, ведь доверие клиентов — очень важный показатель эффективности и качества производственной деятельности АО «РЭС».
Фото предоставлено пресс-службой компании
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