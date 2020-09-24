В 2020 году таможенники СТУ выдали на треть меньше ПТС, чем в прошлом году

За 8 месяцев 2020 года в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) резко уменьшилось количество выданных паспортов транспортных средств (ПТС) физическим лицам. Так, в указанный период времени таможенными органами СТУ было выдано 1026 ПТС на транспортные средства, ввозимые физическими лицами, что на 30 % меньше, чем в январе-августе 2019 года (за 8 месяцев 2019 года выдано 1461 ПТС), сообщили в пресс-службе СТУ.

Наибольшее сокращение количества выданных физическим лицам ПТС зафиксировано в Новосибирской (с 690 до 331), Кемеровской (со 115 до 43) и Омской (со 142 до 93) таможнях. Увеличение числа выданных ПТС отмечено в Иркутской (с 18 до 68) и Красноярской (с 55 до 69) таможнях.

Отмечается, что основными странами, из которых были ввезены в указанные транспортные средства, являются страны Евразийского экономического союза: Киргизская Республика – 850 ПТС, Республика Казахстан – 420 ПТС, Республика Армения – 75 ПТС, Республика Беларусь – 59 ПТС.

Необходимо отметить, что снижение случаев выдачи ПТС обусловлено мероприятиями, проводимыми в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV на территории Российской Федерации.

Кроме того, на 45% уменьшилось количество ПТС, выданных на транспортные средства, ввезенные юридическими лицами. С января по август 2020 года таможенными органами Сибири было выдано 1045 ПТС на транспортные средства, ввозимые юридическими лицами против 1899 ПТС в аналогичном периоде 2019 года.

Значительное сокращение выданных юридическим лицам ПТС отмечено в Алтайской (с 325 до 16), Красноярской (с 405 до 115) и Новосибирской (с 987 до 601) таможнях. При этом Иркутской таможней с января по август 2020 года юридическим лицам выдано 311 ПТС против 181 ПТС в аналогичном периоде прошлого года.

Основную часть ввезенных юридическими лицами транспортных средств составили легковые автомобили из Китая.

Фото: pixabay.com, автор- music4life