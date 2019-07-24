АО «РЭС» вошло в пятерку крупных налогоплательщиков региона по итогам 1 полугодия 2019 года

Министерство финансов Новосибирской области подвело итоги 1 полугодия 2019 года в части объемов отчислений по десяти крупным налогоплательщикам региона в разрезе бюджетов.

Всего в федеральный бюджет за 1 полугодие 2019 года десять крупных налогоплательщиков перечислили 5,2 млрд. руб. или 21,2% от общей суммы поступлений.

На четвертой строке в данном перечне в очередной раз отмечено акционерное общество «Региональные электрические сети», которое занимало пятую позицию в аналогичном списке по итогам 2018 года. Стоит отметить, что Общество неизменно входит в первую десятку данного перечня на протяжении последних нескольких лет.

Кроме того, предприятие также вошло в десятку крупных плательщиков Новосибирской области за 1 полугодие 2019 года и по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование. Суммарный объем отчислений по десяти крупным плательщикам составил 17,3 млрд. руб. или 26% от общей суммы поступлений страховых взносов по области.

Таким образом, АО «РЭС», являясь системообразующей электросетевой организацией энергосистемы Новосибирской области, стабильно подтверждает свой статус крупного предприятия и надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

Фото предоставлено пресс-службой компании