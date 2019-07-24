Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

АО «РЭС» вошло в пятерку крупных налогоплательщиков региона по итогам 1 полугодия 2019 года

  • 24/07/2019, 15:35
Общество неизменно входит в первую десятку данного перечня на протяжении последних нескольких лет.

АО «РЭС» вошло в пятерку крупных налогоплательщиков региона по итогам 1 полугодия 2019 годаМинистерство финансов Новосибирской области подвело итоги 1 полугодия 2019 года в части объемов отчислений по десяти крупным налогоплательщикам региона в разрезе бюджетов.

Всего в федеральный бюджет за 1 полугодие 2019 года десять крупных налогоплательщиков перечислили 5,2 млрд. руб. или 21,2% от общей суммы поступлений.

На четвертой строке в данном перечне в очередной раз отмечено акционерное общество «Региональные электрические сети», которое занимало пятую позицию в аналогичном списке по итогам 2018 года. Стоит отметить, что Общество неизменно входит в первую десятку данного перечня на протяжении последних нескольких лет.

Кроме того, предприятие также вошло в десятку крупных плательщиков Новосибирской области за 1 полугодие 2019 года и по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование. Суммарный объем отчислений по десяти крупным плательщикам составил 17,3 млрд. руб. или 26% от общей суммы поступлений страховых взносов по области.

Таким образом, АО «РЭС», являясь системообразующей электросетевой организацией энергосистемы Новосибирской области, стабильно подтверждает свой статус крупного предприятия и надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

В среднем каждый житель Новосибирской области потратил в магазинах 91,1 тыс рублей

24/07/2019, 13:51
Оборот розничной торговли в регионе в первом полугодии составил 254,4 млрд. рублей.
УФНС отправит по почте более 900 тыс. налоговых уведомлений

УФНС отправит новосибирцам по почте более 900 тыс. налоговых уведомлений

24/07/2019, 13:36
Оценка сборов имущественных налогов физических лиц в Новосибирской области в 2019 г. составляет 3,4 млрд рублей.
В Новосибирской области будет внедрен новый стандарт развития конкуренции

В Новосибирской области будет внедрен новый стандарт развития конкуренции

24/07/2019, 13:14
Его основными принципами являются ориентация на потребителя, системный подход и прозрачность деятельности.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Объем черного рынка нелегального табака составит порядка 2 млрд рублей

24/07/2019, 19:04

Инноваторов приглашают к участию в осенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ

24/07/2019, 18:36

Телеуправляемый диагностический комплекс подключился к обследованию теплосетей Новосибирска

24/07/2019, 18:25

«Обувь России» увеличила объем выручки более чем на 19%

24/07/2019, 16:47

Программа развития ИЖС внесена в Правительство РФ

24/07/2019, 15:08

В среднем каждый житель Новосибирской области потратил в магазинах 91,1 тыс рублей

24/07/2019, 13:51

УФНС отправит новосибирцам по почте более 900 тыс. налоговых уведомлений

24/07/2019, 13:36

В Новосибирской области будет внедрен новый стандарт развития конкуренции

24/07/2019, 13:14

Кандидаты предлагают реформировать гортранспорт и структуру мэрии

24/07/2019, 12:55

Производство инновационной продукции в Новосибирской области сократилось

24/07/2019, 11:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска