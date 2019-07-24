Программа развития ИЖС внесена в Правительство РФ

Минстрой России внес на рассмотрение в Правительство РФ программу развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщили в пресс-службе министерства.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, программа развития ИЖС достаточно объемная и внесенный в Правительство вариант не окончательный.

— Мы внесли программу в Правительство и при этом одновременно разослали ее во все субъекты РФ и на многие экспертные площадки, — отметил министр.

Он добавил, что программа также будет дорабатываться и совместно с банками.

Отмечается, что главной задачей программы является создание финансового продукта, которым сможет воспользоваться каждый гражданин для постройки индивидуального дома. Благодаря внедрению финансовых, в том числе, кредитных инструментов, предусмотренных проектом программы развития индивидуального жилищного строительства, семьям будет обеспечена доступность строительства или приобретения индивидуального жилого дома на уровне, сопоставимом с участием в строительстве квартиры в многоквартирном доме.

— Мы предприняли попытку создать финансовый продукт, это непросто, потому что рынок ИЖС сегодня еще не сформирован и не стандартизирован, и там существует ряд правовых коллизий. С точки зрения создания финансового механизма банки пока на это неактивно идут, — пояснил Владимир Якушев.

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