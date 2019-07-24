Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

ВТБ развивает сотрудничество с группой компаний «РосАгроМаркет»

  • 24/07/2019, 16:22
Банк предоставил кредит на строительство ОРЦ в Новосибирской области на сумму 4,95 млрд рублей.

ПАО Банк ВТБВТБ предоставил финансирование по кредитному соглашению, заключенному с ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» в рамках строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Новосибирской области на сумму 4,95 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Выделенные ВТБ средства пойдут на финансирование строительства оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции, расположенного в Новосибирской области. Ввод первой очереди новосибирского ОРЦ площадью 103 тыс. кв. м намечен на первый квартал 2020 года. Общие инвестиции в этот проект оцениваются более чем в 8 млрд руб. «РосАгроМаркет» уже сейчас формирует пул арендаторов из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края.

ОРЦ в Новосибирской области является частью масштабного проекта по организации сети оптово-распределительных центров в нескольких регионах России, который реализует «РосАгроМаркет». Стратегическая цель компании — создание единого торгово-логистического пространства на территории ЕврАзЭс (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). Сеть «РосАгроМаркет» будет организована не только как агрологистическая площадка для хранения, доработки, транспортировки товара, предпродажной подготовки, но и как единое электронное пространство, позволяющее на базе единой системы Маркетплейс осуществлять продажи и закупки в режиме онлайн. Ей пользуются более 50 тыс. крупных и средних B2B-покупателей в России и за рубежом.

— Уверен, оптово-распределительный центр станет востребованным инструментом для поставщиков в реализации продукции и  расширении географии сбыта. Мы всесторонне заинтересованы в поддержке компаний и предприятий реального сектора экономики и рады оказать содействие в осуществлении проекта «РосАгроМаркета, — подчеркнул руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Руслан Еременко.

— Задача нашего проекта – не только обеспечение высокого уровня складской и транспортной логистики для товарооборота внутри России, но и реализация экспортного потенциала отечественного АПК, что особенно актуально для реализации цели, поставленной Президентом нашей страны, по наращиванию вывоза сельхозпродукции до объемов стоимостью $45 млрд к 2024 году, — отметил управляющий партнер Proxima Capital Group Владимир Ермошин. — Поддержка такого партнера как банк ВТБ является для нас гарантом реализации наших планов.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

В среднем каждый житель Новосибирской области потратил в магазинах 91,1 тыс рублей

24/07/2019, 13:51
Оборот розничной торговли в регионе в первом полугодии составил 254,4 млрд. рублей.
УФНС отправит по почте более 900 тыс. налоговых уведомлений

УФНС отправит новосибирцам по почте более 900 тыс. налоговых уведомлений

24/07/2019, 13:36
Оценка сборов имущественных налогов физических лиц в Новосибирской области в 2019 г. составляет 3,4 млрд рублей.
В Новосибирской области будет внедрен новый стандарт развития конкуренции

В Новосибирской области будет внедрен новый стандарт развития конкуренции

24/07/2019, 13:14
Его основными принципами являются ориентация на потребителя, системный подход и прозрачность деятельности.

Актуальный разговор

Политолог Владимир Леонтьев о «чехарде» кандидатов, запросах избирателей и барьерах для «мэров с улиц».

Выборы мэра совершенно «размыты»

Все материалы
Новости

Объем черного рынка нелегального табака составит порядка 2 млрд рублей

24/07/2019, 19:04

Инноваторов приглашают к участию в осенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ

24/07/2019, 18:36

Телеуправляемый диагностический комплекс подключился к обследованию теплосетей Новосибирска

24/07/2019, 18:25

«Обувь России» увеличила объем выручки более чем на 19%

24/07/2019, 16:47

Программа развития ИЖС внесена в Правительство РФ

24/07/2019, 15:08

В среднем каждый житель Новосибирской области потратил в магазинах 91,1 тыс рублей

24/07/2019, 13:51

УФНС отправит новосибирцам по почте более 900 тыс. налоговых уведомлений

24/07/2019, 13:36

В Новосибирской области будет внедрен новый стандарт развития конкуренции

24/07/2019, 13:14

Кандидаты предлагают реформировать гортранспорт и структуру мэрии

24/07/2019, 12:55

Производство инновационной продукции в Новосибирской области сократилось

24/07/2019, 11:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска