АО «РЭС» завершает реконструкцию подстанции в центре Новосибирска

Последние несколько лет АО «РЭС» ведет активную реконструкцию высоковольтных электрических подстанций (ПС) на территории Новосибирска и области. Модернизация центров питания осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. В ее составе одним из крупных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость, является реконструкция ПС 110 кВ Центральная. Полная прогнозная стоимость данного инвестиционного проекта составляет 566,6 млн рублей.

ПС 110 кВ Центральная – один из основных источников электроснабжения потребителей центральной части Новосибирска, в т.ч. объектов административного и социального назначения, культуры, торговли, обширного жилого сектора. Длительное время подстанция удовлетворяла потребность в электрической мощности центра города, однако за последние годы рост потребления, связанный с активным ходом городского жилищного строительства и развитием инфраструктуры в сердце мегаполиса, привел к дефициту свободной мощности.

В рамках реконструкции этого центра питания АО «РЭС» предусмотрен достаточно внушительный объем работ, в т.ч. замена двух силовых трансформаторов и реконструкция открытого распределительного устройства.

Модернизация выполнена с применением инновационного и компактного оборудования, что важно в условиях ограниченной территории и специфики месторасположения в центре города. Установленное оборудование имеет высокую надежность, соответствует требованиям экологичности, а также способствует улучшению эстетического облика объекта.

Работы на подстанции будут полностью завершены до конца 2020 года. Реконструкция ПС 110 кВ Центральная позволит в значительной степени повысить надежность и качество электроснабжения, обеспечить возможность технологического присоединения новых потребителей в центральной части города Новосибирска за счет увеличения свободной мощности почти на 20МВт. Все это непременно окажет влияние на развитие инфраструктуры столицы Сибири и укрепление инвестиционной привлекательности мегаполиса.

Фото предоставлено пресс-службой компании