Новосибирская область будет тщательнее выбирать ГЧП-проекты

— На сегодняшний в день в регионе реализуются 63 проекта в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на общую сумму 62,1 млрд рублей. В основном это проекты в сфере ЖКХ, — сообщил на заседании инвестсовета министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Кроме того, ведомство ведет подготовку еще 104 проектов такого формата. В частности, речь идет о строительстве школ — этот проект область прорабатывает совместно с Внешэкономбанком. Есть проект по созданию центра единоборств, центра сноуборда, 8 проектов по утилизации ТКО, ряда объектов в рамках программы «Академгородок 2.0», в том числе межвузовского кампуса НГУ, 10 спортивных комплексов и 4 ледовые арены. Некоторые из этих проектов будут полностью реализованы на частные средства.

В то же время губернатор Новосибирской области призвал членов правительства более внимательно относиться к проектам ГЧП.

— Мы сформировали уже большой портфель, который предусматривает приличный объем отложенных обязательств. К новым проектам ГЧП будем подходить избирательно и требовательно, — заявил глава региона. — Будем делать ставку на проекты, подразумевающие федеральное софинансирование. Также будем поддерживать проекты ГЧП, где не предполагается возврат средств из бюджета, где возврат инвестиций идет за счет коммерческой деятельности концессионера.

Также Травников добавил, что регион не намерен сдавать лидерские позиции по направлению ГЧП в общероссийском рейтинге.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области